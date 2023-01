Anyaország :: 2023. január 19. 21:12 ::

Ennyit kell(ene) tartaniuk az üzleteknek az árstopos termékekből

„A kereskedő készletét szükség szerint a (…) meghatározott mennyiség kétszeresének mértékéig, és a vásárlók számára történő kihelyezését olyan mennyiségben köteles biztosítani, hogy az a vásárlók kiszolgálására – áruhiány elkerülésével – folyamatosan elegendő legyen” – írja a Portfólió a fogyasztóvédelem árstopos termékekre vonatkozó készlettartásról szóló friss kiadványára hivatkozva.



Csakhogy azt is írja a fogyasztóvédelem, hogy „Az árstoppal érintett termékeknek folyamatosan rendelkezésre kell állnia az üzletekben a polcokon, kivéve, ha az adott üzlet aznap a 2021-es, illetve a 2022-es évi átlagos napi mennyiség kétszeresét már kiárusította”. Ami azért nem egészen egyértelműsíti a helyzetet.

A lap megkeresésére szakértők úgy nyilatkoztak, nagy vita van arról, hogy mennyi terméket kell kihelyezni a polcokra reggel. Meglátásuk szerint két választásuk van az üzleteknek:

reggel kiteszik a korábban (2021-es) eladott mennyiség kétszeresét, vagyis duplájára növelik a kínálatot,

vagy folyamatosan figyelnek, hogy ne fogyjon el a polcokról, és töltik fel, amikor csökken a kínálat.

Egyes értelmezések szerint azonban nem jelent gondot, ha éppen elfogy a termék, és akkor helyeznek ki újat az üzletek. Ám egyik forrásuk szerint, ha nem fér a polcra a teljes készlet, akkor folyamatosan tölteni kell, amíg el nem fogy a 2021-es eladott mennyiség kétszerese. Utána már nem kell tölteni. Van olyan értelmezés is, hogy az üzleteknek nemcsak azt kell igazolniuk, hogy kétszeres készletet tartanak, ha éppen nincs a polcon a termékből, hanem azt is, hogy el is adták.

Annyi biztos, hogy amennyiben több árstopos terméket fognak eladni a láncok – márpedig a magas készlettartás miatt ez borítékolható –, akkor megnő az árstop miatt keletkezett veszteségük is, hiszen ezeknek a termékeknek a beszerzési ára magasabb, mint amennyiért kínálniuk kell. Ezért a növekvő veszteséget igyekeznek majd beépíteni a nem árstopos termékek áraiba. Már aki tudja, a kisebb boltoknak ugyanis ez nem megy: közülük sokan már most bezárnak.

Nagy kérdés az is, hogy a boltok miként fogják tudni beszerezni a megemelt mennyiséget, ugyanis a magyar élelmiszergyártás/piac nem igazán tud ehhez alkalmazkodni. Az üzletek egyébként már nem is akarják magyar termékekkel megoldani a kérdést. Ezeknél ugyanis általánosságban van olcsóbb importtermék, amin kisebb a veszteségük.

