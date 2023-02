Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. február 18. 19:41 ::

Eddig Molotov-koktélos pólóval uszítottak, most eljátsszák a béke angyalát - szerintük rágalmazzák őket

A Szent Korona Rádió minapi cikkében a veszprémi Teremről írt, mely szélsőbalos rendezvények egyik helyszíne.

Füchsel Viktória tartja fent (helyi balosok támogatásával) az anarchista-antifa klubot. Az eseményt is ő szervezte, ő hívott meg osztrák szélbalos, antifa radikális szervezetet. Az ő és a többi ilyen eseményt szervező felelősségre vonása vajon megtörténik?! - kérdezik az írásukban.

A Pesti Srácok információi alapján december 11-én Bécsben, december 12-én Innsbruckban, december 27-én pedig Linzben voltak összejöveteleik. Továbbá két magyarországi egyeztető előrendezvény is volt: január 25-én Budapesten a Gólyában tartottak előadást, majd Veszprémben január 27-én. Lásd alábbi képernyőmentéseket, amiket még idejekorán lementett a Szent Korona Rádió, mikor észlelték a mozgolódást.

A bécsi Antifa Platform der Radikale Linke és a Varga “Nefelejcs” Gergő által vezetett Autonómia tartott közös előadást náluk. Szerintük ez csak félreértés, szedjünk virágot közösen! - írja szintén a hazafias portál, amely az erőszakos csoportok gyülekezőhelyének tartja a termet. (Persze a hazai antifát elnézve eddig többnyire hőzöngős gőzleeresztés lehetett ideológialag károsultak részére.)

A hely számunkra régóta ismert szélbalos, antifaklub. A hazafias szervezetek egyébként többször meg is látogatták már (lehet ezután is lenéznek egy-két sörre). Most ők is visszakoztak a kemény antifa radikalizmusból egy bejegyzés erejéig. Béke, szeretet, elfogadás. Aha… kellett nektek ide hívni a külföldi elvtársakat. Vállaljátok tetteitek következményeit antifák! - írja az SZKR az valóban mulatságosságig álságos kármentésre.

Erről a portálnak egy Jámbor András ihlette mémjük jutott eszébe:

Antifafészek akad Győrben is

Győr a nacionalista színtér egyik legaktívabb vidéki bázisa, de persze az ellenséges oldal is képviselteti magát a nyugati végeken. Ez idáig egy ilyen szellemi koszfészket méltatlannak találtunk még említésre is, de a hétvége sok mindent átírt - írja a Nacionalista Zóna , alább a folytatás.

Írásom során Győr egyik underground helyszínét mutatom be az olvasónak tényfeltáró szándékkal, hogy lássák, ez a fajta „underground” mit is takar valójában.

2023. február 2-án a Győrplusz Tv merő jó szándékból – ehhez semmilyen kétség sem fér – készített egy bemutató anyagot.

Annak ellenére, hogy úgy tűnik Nagy Gyula valamilyen szer hatása alatt van az interjú során, azt lehet mondani, megható a felvétel. Rendkívül sok energiával megvalósított gyerekkori álom, egy olyan létrejött közösségi tér, mely a város kultúráját gazdagítja. Itt szeretném leszögezni még egyszer, hogy a helyi tv minden bizonnyal nem azért készítette a riportot, hogy ezt a fajta kultúrát népszerűsítse.

Látható ugyanis a riport közben egy hűtő, egy nagy „A” betűs matricával az oldalán. De ez az „A” betű vajon mit is takarhat? A köreinkben évtizedek óta ismert, viszont a „nagyközönség” előtt csak a hétvégén reflektorfénybe került antifa terrorszervezet jelképét.

Alább az első képen egy kurdisztáni terrorcsoport látható, alatta pedig egy antifa utcai zavargáson lobogó zászló.

Ezért egyértelműen kimondható: a Beton nevű hely egy antifa, azaz szélsőbaloldali kígyófészek!

Rendkívül álságos jelszavaik, mint kultúra, humanizmus, a hétvégén koponyákon viperával kopogtatott be hozzánk. A merényletekkel kapcsolatban tudjuk, hogy jóval több ember volt benne, mint akik kézre kerültek. Hát, tegyük fel a kérdést, hogy ezt az ideológiát követő emberek, főleg a határ közelségét alapul véve, vajon segíthették-e egymást?

(A Food Not Bombs aktivistái jellemzően háborúellenes, filantróp anarchistáknak mondják magukat, jó kérdés, hogy Győrben pontosan kikről és milyen eszme képviselőiről van szó, a humanizmus gyakran álca - a szerk.) Sokat mond a Beton fesztiváljain az étkezést biztosító szintén antifabrigád is, azon, hogy az Autonómia nevű szervezettel kapcsolatban lehet, már meg sem lepődünk.



Forrás: Nagy Gyula / Facebook

Nem úgy néz ki, mint aki szeret füleseket osztogatni, de nagy valószínűséggel 2020-ban adhatott egyet. (Persze jelentgetőből biztos akad Győrben is... - a szerk.)

E hét pénteki rendezvényükön pedig több ismert hazai szélsőbalos banda társaságában egy osztrák antifa punkzenekar lépett fel, alább látható a buli flyere: