Újabb sztrájk jöhet az Audinál?

Talán még többen emlékeznek rá, hogy 2019-ben nagyszabású sztrájkot szerveztek az Audi Hungaria dolgozói. Akkor többen úgy fogalmaztak, "23 éve nem volt ilyen egység". Akkor végül sikerrel jártak.

Lényegében a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb sztrájkja záródott sikerrel az Audinál. Emlékezetes, a kedélyeket mind kormánypárti, mind balliberális ellenzéki oldalon is inkább hűteni igyekeztek. Hiába, a multit mindkét oldalon szeretik. A cég eleinte nem akarta teljesíteni a követeléseket, végül csaknem az összes pontot kénytelenek voltak elfogadni és megvalósítani.



A korábbi sztrájk (fotó: Magyar Nemzet)

Az Audi Hungária Független Szakszervezet követeléseit tehát végül szinte kivétel nélkül megadta a munkaadó, a szakszervezeti tagság is 8700-tól 9300-ra nőtt a sztrájk alatt, Facebookon pedig megtriplázódott a kedvelőik száma. A sztrájk utolsó napjaiban a dolgozói gyűlések létszáma 4000-4500 főről ötezresre nőtt.

Jelen pillanatban egyelőre még nincs sztrájk, de egyáltalán nem tűnik együttműködőnek az Audi.

Mint ismeretes, és mi is beszámoltunk róla, a szakszervezet magyar viszonylatban példátlanul bátran fogalmazta meg újra követeléseit. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, a szakszervezeti vezetők átnyújtottak egy csomagot, amelyben 23 százalékos alapbéremelést követelnek. 18 százalékos inflációs előrejelzéssel számolnak 2023-ra. A követeléscsomag egyéb juttatási és munkaszervezési tárgyalási pontokat is tartalmaz, így 300 ezer forint egyszeri kifizetést, valamint 600 ezer forint cafeteriát szeretnének a dolgozóknak. Az alapbéremelést már április elsejétől szeretnék megkapni, a megállapodás egy évre, 2024. március végéig szólna.

Meg is érkezett az Audi válasza, nagyon nem egyeznek az álláspontok: 5 százalékos béremelést adnának. S egyfajta suttogó propagandával azt is elkezdték terjeszteni, hogy "veszélyes volna az akár 15 százalékos emelés is, mert akkor utolérnénk a szlovák munkavállalókat, ezzel pedig elveszíteni a győri Audi fő vonzerejét, az olcsóságát". Egyrészt elfogadhatatlan ez a mentalitás, de még csak nem is igaz, ugyanis a szlovákoknál is folyamatban vannak a bértárgyalások.

A tegnapi napon újra összeültek a szakszervezeti és a cég vezetői, eredménytelenül.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Facebook tájékoztatta tagjait és a nyilvánosságot a dolgok jelenlegi állásáról, íme:

Érdemes néhány kommentet kiemelni, milyen reakciók születtek:

"Ebből nagy baj lesz. Úgy érzem, az Audi a részéről lenéző. Mikor a megbeszéltek szerint bérajánlattal jött volna, odaadott egy “iskolát most végző, újfelvételis“ ajánlatot. Olyan mintha hamar írjunk valamit, aztán majd március végéig kitalálunk valamit nekik érzésem van." "Audi Hungária Független Szakszervezet, 23%-ból egy fèl %-ot nem lehet engedni, nincs arany közèp út, ezt kell követelni, ha nem, akkor mehet a sztrájk 1-2 hètig." "Az összes eredmény, amit a vállalat a mai napon kikommunikált, hogy a teamgyűlések témája ismét napirendre került. Ez jól mutatja, hogy 30 év után sem sikerül partnerként kezelni minket." "Történelmi lesz ez az év, és nem csak a jubileumunk miatt, hanem idén fogjuk ünnepelni hogy immár a 2. alkalommal is megállítjuk az ingolstadti autógyárat. Mert meg fogjuk, ez már most biztos. Elsőre belebukott Knáb Erzsébet, most nézzük meg, kik azok, akik akkor és most is szerepet vállaltak az AH oldaláról, lehet velük lesz a baj..."

Március 20-ig kell eldőlnie, mi lesz. De a hangulat érzékelhető, könnyen elképzelhető, hogy újabb nagyszabású sztrájk kezdődik az Audinál, ha az nem változtat lekezelő stílusán...

