Anyaország :: 2023. március 8. 08:20 ::

"Kamionozás az egyenlőségért" - Indiából hoznak női sofőröket, hogy a lehető legsokszínűbb legyen a projekt

Eddig is alkalmazott nőket Indiában a dán Baton Transport leányvállalata, a Baton Transport Hungary. Most úgy döntöttek, képzést indítanak, hogy Magyarországon is dolgozhassanak az indiai hölgyek kamionsofőrként, írja a Haszon.hu.

A „Kamionozás az egyenlőségért” projekt részeként első körben 25 indiai nőt keres a dán Baton Transport szállítmányozási vállalat. Ők kamionsofőrként dolgozhatnak a jövőben a cég magyarországi kirendeltségénél. Amennyiben sikeres lesz a program, a következő öt évben akár 800 hölgy is érkezhet a szubkontinensről a trans.info szaklap értesülése szerint.

A projektben való részvétel előfeltétele az általános iskolai végzettség és jó angolnyelv-tudás. A teherautó-vezetői engedély megszerzéséhez a képzést Indiában biztosítják. Az Index megjegyzi, a kísérleti program hat hónapig fog tartani, a benne résztvevő hölgyek kétéves szerződést kaphatnak a hosszabbítás lehetőségével.

A magyarországi munkáért 160 ezer rúpiának, vagyis 1800 eurónak (azaz aktuális árfolyamon durván 680 ezer forintnak) megfelelő havi fizetést ígértek nekik. Hangsúlyozták, a magyar kamionsofőrök ugyanezért a munkáért ugyanennyit kapnak. Ezért az összegért a sikeresen pályázó hölgyeknek heti 5 napot és napi 15 órát kell dolgozniuk, amelyből 2x4,5 órát tölthetnek a volán mögött.

Kezdetben nem vihetik magukkal a családjukat Magyarországra, de miután megkapták a tartózkodási engedélyt, ők is beléphetnek az országba.



Fotó: The Hindu

Magyarországi vállalatok közül a Waberer’s International logisztikai cég tavaly jelentette be, hogy 80 indiai sofőr és 2 diszpécser érkezik a kötelékébe. Nekik az előzetes válogatást követően vizsgákon is át kell esniük. Barna Zsolt, a cég vezérigazgatója akkor elmondta, akkora a hiány az európai, így a magyar munkaerőpiacon is a kamionsofőrökből, hogy kénytelenek távolabbi országok munkavállalói felé tekinteni. Továbbra is magyar, esetleg a régiós gépkocsivezetőkre számítanak, azonban a növekedésük korlátja, hogy nem tudnak elegendő járművezetőt találni a környéken.

Hozzátette, kedvezők az európai tapasztalatok az indiai munkásokkal, hiszen felkészültek, és jó a munkamoráljuk. Azonban tapasztalatot kell szerezniük a helyi viszonyok között, valamint meg kell tanulniuk például az itteni jogszabályokat, munkavédelmi előírásokat. Ezért a cég tanfolyamokat szervez nekik.

Egyre több vendégmunkást hoznak az országba

Felütötte a fejét a munkaerőhiány Magyarországon az elmúlt években, ezért igencsak megnőtt az igény a vendégmunkásokra, különösen a termelő szektorban. Munkaerőt importálni egyre nehezebb a környező országokból, hiszen az ott elérhető humán erőforrás inkább a nyugatabbi, vagy szláv nyelvű országokat preferálja. Azonban "kedvez" nekünk, hogy az Ázsiából érkezők szemében Európa egységes megítélés alá esik, nem akarnak mindenképpen Nyugatra menni.

A szakképzett ázsiai munkaerővel jellemzően két évre kötnek szerződést a magyar foglalkoztatók. A munkavállalók leginkább egyedül, család nélkül jönnek, nem letelepedési, hanem munkavállalási szándékkal, hogy anyagilag támogassák az otthon maradt családjukat.