Magyar felségjelű Focke-Wulf FW 190-es vadászbombázó roncsait találták meg Ajkánál

Ajka közelében, a szántóföldön, mélyen a földbe fúródva fedezték fel annak a második világháború végén lezuhant magyar felségjelű Focke-Wulf FW 190-es vadászbombázó gépnek a roncsait, ami a legnagyobb valószínűséggel az 1945. március elején elkezdődött utolsó nagy német ellentámadás, a Tavaszi ébredés hadművelet során a dunántúli térségben zajló heves harcok idején zuhanhatott le. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum felügyelete mellett zajlott elsődleges feltárás során a hősi halált halt pilóta maradványait is megtalálták a repülőgép roncsában.



Még sohasem találtak magyar felségjelű FW 190-est Magyarországon (fotók: Honvédelem/hmzrinyi.hu)

Nagyobb fémtömeget jelzett a detektor a szántóföld mélyén

A rendkívüli második világháborús leletre még 2022 decemberében a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum önkéntes fémkereső csoportjának egyik tagja bukkant rá az Ajka határában fekvő szántóföldön. A talajfelszín közelében elsőként megtalált dúralumínium darabok arra utaltak, hogy a detektor által jelzett mélyebben fekvő ismeretlen eredetű fémtömeg egy repülőgép roncsa lehet.

Ezért a múzeum munkatársai felvették a kapcsolatot a Magyar Roncskutató Egyesülettel (MRE), akinek az alelnöke, Pálffy Sándor megerősítette, hogy egy második világháborús repülőgép maradványait rejtheti a föld mélye.



A Kurt Tank tervezte Focke-Wulf FW 190 korának egyik legjobb vadászgépe volt (forrás: Wikimedia Commons/Bundesarchiv)

Mivel a múzeumi fémkereső csoport nincsen feljogosítva hadi kutatásra, a feltárást átadták az egyesület szakembereinek. Már az alapos feltárás megkezdése előtt az egyik roncsdarab, egy szelepfedél alapján beazonosíthatóvá vált a lezuhant gép típusa, ami egy német gyártmányú Focke-Wulf FW 190-esnek bizonyult.

Az FW 190-es a Messerschmitt Bf-109-es mellett a második világháború legnagyobb sorozatban gyártott német vadászgépe volt, amelynek létezett elfogó vadász és vadászbombázó altípusa is. A Kurt Tank által tervezett, 1700 lóerős BMW-801 típusú14 hengeres kétkoszorús csillagmotorra felszerelt együléses vadászgép kora egyik legjobb vadászának számított, korszerű aerodinamikai kialakítású sárkányszerkezettel, valamint a beépített két MG 131-es 13 mm-es nehéz géppuskának, illetve a négy MG 151/20E 20 mm-es fedélzeti gépágyúnak köszönhetően pusztító tűzerővel rendelkezett.

A Magyar Királyi Honvéd Légierőben 1944 októberétől került rendszeresítésre a típus, vadászbombázóként.

Rendkívül értékesnek számít a ritka világháborús lelet

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a feltáráshoz szükséges engedélyeket az MH Kiss József Helikopterdandár hadtörténész-roncskutatója, Magó Károly zászlós kérvényére kiadta a Magyar Roncskutató Egyesület számára.

A világháborús gép feltárását még tavaly decemberben kezdték el több szervezet támogatásával, illetve együttműködésével. A feltárást régészeti módszerrel végezték, hogy az eredeti helyzetnek megfelelően lehessen dokumentálni a roncsdarabok elhelyezkedését és rekonstruálni a lezuhanás körülményeit.

A 3-4 méter mélyre becsapódott gépnek számos jól azonosítható darabja, így többek között a kormánylapok, a szárny, a légcsavaragy és motoralkatrészek kerültek elő a feltárás során.

A repülőgép szárnyán megtalálták a honvéd légierő felségjelzését is, amivel bizonyossá vált, hogy magyar szolgálatban álló gép csapódott a földbe Ajka határában. Magó Károly zászlós a Honvédelem katonai szakportálnak nyilatkozva elmondta, hogy mindeddig összesen csak három FW 190-es maradványai kerültek elő Magyarország területén, de ezek kivétel nélkül német, a Luftwaffe állományába tartozó gépek voltak.

Ez az első alkalom, hogy bizonyíthatóan egy magyar vadászbombázó, az FW 190 F-8-as altípus roncsára bukkantak hazánk területén. „FW 190-es csatarepülőgépből Magyarországon eddig összesen három jelentősebb lelet került elő, mindegyik német felségjelzéssel. Mivel ez a repülőgép magyar, így a lelet rendkívül értékes."

- Ha pedig hozzátesszük, hogy a repülőgép szinte minden részéből – a légcsavaragytól elkezdve a motoron keresztül a sárkány különböző szerkezeti elemeiig – kerültek elő darabok, akkor elmondhatjuk, hogy ez a roncs nagyon komoly leletnek számít" – nyilatkozta Magó Károly a honvedelem.hu szakportálnak.



Egy, a magyar légierő állományába tartozó FW 190-es valahol Magyarországon a második világháború utolsó hónapjaiban

A hősi halált halt pilóta földi maradványait is megtalálták a roncsok között

A roncskutató-hadtörténész azt is elmondta, hogy a feltárás során emberi maradványokat találtak a gép összeroncsolódott darabjai között, aki emiatt bizonyosan a lezuhant gép pilótája volt. A hősi halált halt repülőgép-vezető személyazonosságát eddig még nem sikerült kétséget kizáró módon tisztázni, de a legnagyobb valószínűséggel Sztrókay Géza szakaszvezető lehetett a harci cselekmények közben lezuhant FW 190-es pilótája.

„Tanulmányokból tudjuk, hogy Herenden és környékén két ilyen gép zuhant le. Abban az esetben, hogy ha sikerül minden adatot kikutatni, akkor lehet azonosítani a pilótát. Ez a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum felügyeletével zajlik majd, és hosszú folyamat lesz. A jelenlegi kutatások alapján mindenesetre nagy valószínűséggel úgy tűnik, hogy ez a gép Sztrókay Géza szakaszvezetőé volt" – nyilatkozta a hadtörténész.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő Junkers Ju-87D „Stuka" típusú zuhanóbombázóit 1944 októberében váltották fel a sokkal korszerűbb FW 190-esekre. Elsőként a 102/1-es Lévay Győző százados parancsnoksága alatt álló századot szerelték fel ezzel a típussal, az alegység a budapesti csata idején, 1944 november-december hónapban rendkívül súlyos harcokban vett rész, és emiatt gépállományának ötven százalékát elvesztette.



Magyar FW 190 F-8-as vadászbombázó valahol a Dunántúlon (forrás: Destination Journey)

A veszteségek pótlására 1945 januárjában újabb 18 FW 190-est kaptak. A 109. vadászrepülőgép osztag (Jagdstaffel) 1944 októbere és 1945 januárja között összesen 364 gépet kapott. A magyar vadászbombázók kivették részüket az 1945. március 6-tól zajló balatoni csatában is, ahol további súlyos veszteségeket szenvedtek el. A most feltárt vadászbombázó is a legnagyobb valószínűséggel a németek utolsó nagy ellentámadási kísérlete, a Tavaszi ébredés (Frühlingserwachen) hadművelet véres csatáiban zuhanhatott le.

