2023. április 7. 16:07

Hódmezővásárhely sajnos annyira mucsai, hogy még egy forró "travi show"-t sem lehet ott megtartani

"Zártkörű LMBTQ-bulit szerettek volna rendezni az egyik hódmezővásárhelyi szórakozóhelyen, ami kisebb felháborodást váltott ki az alföldi városban. Az esemény ellen a Mi Hazánk helyi szervezete is tiltakozott, az önkormányzatot vádolták azzal, hogy teret enged az LMBTQ-lobbinak. A bulit végül lemondták, a főszervező szerint Vásárhely egyelőre nem alkalmas egy ilyen esemény elfogadására" - írja megtörten a Telex.



Nem jöttek a szexy pasik, elmaradt a buziszombat...

A Szexy szombat party névre keresztelt bulit még március elején hirdették meg szegedi szervezők a negyvenháromezres Hódmezővásárhely Colosseum Club nevű szórakozóhelyére. A nyitást este tízre tervezték, két dj-t is hívtak, akik a "múlt és a jelen legjobb LMBTQ zenéit" nyomták volna. A hajnali órákra a fellépőket is leszervezték. Úgy volt, hogy 1-kor egy Nina Von Chains nevű "transznemű előadó" lép majd színpadra a Lilike és Lauryn nevű formációval együtt egy "travi show" keretében, majd negyed háromkor egy "Szexy pasik show" kezdődik, amit Kasza Roland énekes és "három szexi pasi" szolgáltat.

"Nina Von Chains" sajnos volt már Szegeden, íme a beteg "műsora":

Azt akarták, hogy a főtéren is őket hallgassák

A városban eddig nemigen rendeztek hasonló rendezvényt, erre is csak "LMBTQ-embereket" és azok barátait várták, kikötötték, hogy a buliról képeket készíteni tilos, csak szelfizni szabad és a fellépőket fotózni. A Facebook-esemény leírásában viszont azt ígérték, hogy a buli még a főtéren is hallatszódni fog.

A helyi kormányközeli sajtó aggódó szülők olvasói jelzései nyomán írt a március 11-ére hirdetett eseményről, majd a városvezetéssel is kapcsolatba hozták azt, mivel a szórakozóhely frissen felújított 120 éves épületét – ahol korábban Úri Kaszinó működött – Márki-Zay Péter önkormányzata tavaly májusban adta bérbe két szegedi fiatalnak. Később a Mi Hazánk helyi szervezete is tiltakozott a rendezvény ellen.

A párt sajtótájékoztatót tartott a szórakozóhely bejáratánál a buli előtti napon, kiállva a "vásárhelyi fiatalok LMBTQ-érzékenyítése ellen". Baranyi László vármegyei elnök szerint "Márki-Zay Péter behódolt az LMBTQ-lobbinak", és azt mondta, "az LMBTQ-felforgatók a gyerekektől a szivárványt már elvették, a gyerekeink jövőjét nem hagyjuk ellopni!" Balog Norbert helyi elnök is megszólalt, szerinte a városvezetés "behódolt annak a felforgató viselkedésformának, amit az LMBTQ fennhangon hirdet". Egyhangúlag jelentették ki, hogy minden törvényes eszközzel akadályozni fogják az ilyen jellegű tevékenységeket a településen.

Szerintük Hódmezővásárhely konzervatív, polgári város, ahol nincs helye az ilyesféle rendezvényeknek. Példának felhozták Pécset, ahol, miután LMBTQ-jellegű bulikat szerveztek, "egy kisebb Pride is megvalósult".

A tiltakozásnak meg is lett az eredménye: a szombati napra tervezett bulit pénteken lefújták. A normálisabb helyi sajtó szerint a vásárhelyi lakosság határozott kiállása mentette meg a város ifjúságát az LMBTQ-lobbi érzékenyítésétől, de a városvezetés a jövőben majd ismét megpróbálkozik a "kultúraváltással", viszont bíznak abban, hogy a konzervatív lakosság ezt akkor is meg fogja minden eszközzel akadályozni.

Az esemény ötletgazdája és főszervezője, egy Bence becenéven ismert szegedi buzeráns ezt máshogy látja, és erről mesélt a Szegedernek. Rendszeresen rendez a megyeszékhelyen hasonló jellegű partikat, és azt állítja, hogy most sem a Mi Hazánk tiltakozása miatt fújták le a vásárhelyi bulit, hanem azért, mert egyáltalán nyilvánosságra került.

"Nem akarunk részt venni a politikai játszmákban, mi csak bulizni szerettünk volna egy jót, de amikor az első cikk megjelent róla, azonnal lefújtuk." Az egész véletlenül derült ki, mivel ők ezt zártkörű eseménynek tervezték, azonban az egyik meghívott fellépő írt a programról a Facebookon, onnantól pedig már nem volt titok.



És ha mi vetnénk be egy kis "face controlt" az ő esetükben?...

Semmi szexiskedés, csak nőnek öltözött férfiak rázták volna a seggüket

"Semmiféle vetkőzős, szexiskedő dolog nem lett volna, csak néhány táncos és transznemű fellépők." Arra a kérdésre, hogy terveznek-e a jövőben ismét hasonló bulit rendezni, Bence azt válaszolta, hogy nem tartja kizártnak, de a Colosseumban biztosan nem próbálkoznak még egyszer. "Az a helyzet, hogy Szegeddel ellentétben

Vásárhelyen nincs kiépült és összetartó LMBTQ-közösség, és itt jóval kevésbé toleránsak az emberek.

A tiltakozással kapcsolatban a Mi Hazánk vármegyei elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy "Hódmezővásárhely életét is kezdi veszélyeztetni a Nyugat rothadó látásmódja". A politikus szerint a toleranciát hirdető LMBTQ-szervezetek egyáltalán nem elfogadóak, a partira a belépést is csak zárt körben, "face controllal" engedélyezték volna. "Belépés csak ők és barátaik számára lehetséges, bár normálisan gondolkodó ember, be sem tenné a lábát egy olyan helyre, ahol a gusztustalanság, erkölcstelenség, a liberális meleg szeretet az elvárt viselkedés" – fejtette ki a Mi Hazánk politikusa, aki hozzátette, hogy a pártjuk öreg és boldog nagyszülőket szeretne látni, akiket az unokáik tisztelnek, és nem férkőzik be az LMBTQ-propaganda a mindennapokba.

A buli miatt az önkormányzatnál is érdeklődött a Telex, a városháza sajtóreferensétől annyit tudtak meg, hogy bár az épület a városé, nem ők a fenntartók, így az oda szervezett eseményekre nincsen ráhatásuk.

A szórakozóhely üzemeltetői azzal hárították el a kérdéseket, hogy ők nem szólnak bele abba, hogy ott ki milyen bulikat tart, csak a kulcsot adják oda és veszik vissza. Annyit azért elárultak, hogy nem igazán örültek a "tematikus party" ötletének, mert érzékelik, hogy a város nem igazán befogadó az ilyen dolgok felé.