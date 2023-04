Anyaország :: 2023. április 13. 14:05 ::

Agrometeorológia: számottevő fagy nem várható, bőséges csapadékra van kilátás

A gyümölcsösöket károsító számottevő fagyra nem kell számítani, és bőséges csapadékra van kilátás - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Közölték: a múlt hét második felében télies volt az időjárás, az ország keleti felén esett eső, havas eső, hó vegyesen, északkeleten péntek reggelre a Bodrogköz területén, a Nyírségben és a Hajdúságban 5-10 centiméteres hóréteg is összegyűlt. Az ország nagy részén egész télen nem esett ennyi hó, de az említett területeken is többfelé most alakult ki az idei "tél" legvastagabb hótakarója - tették hozzá. A talajok felszín közeli rétege az ország keleti, északkeleti harmadán sokfelé sáros, telített, elsősorban a Tisza mentén ismét növekedni kezdetek a belvízzel elöntött területek. A középső és mélyebb talajrétegek országszerte jó vízellátottságúak.

A hőmérséklet a múlt hét nagy részén 5-8 Celsius-fokkal maradt el a sokéves átlagtól. A hét közepi erős, mínusz 4 és mínusz 7 fok közötti fagyok után péntektől már csak kevés helyen hűlt fagypont alá a levegő. Vasárnaptól több fokkal emelkedett a hőmérséklet, és ezen a héten már 15 fok körül alakultak a maximumok.

Az elemzés szerint az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza szárba indult, a repce pedig bimbós, kezd virágozni, néhol már sárgába borult táblákat is látni. A nyári kapás növények vetését a hideg idő hátráltatta eddig. Sokfelé virágzik az őszibarack, a cseresznye, a meggy, a szilva, míg az alma még többnyire bimbós.

Hozzátették: a múlt hét közepi fagyok megfelelő védekezés nélkül sokfelé okoztak károkat a már elvirágzott és a virágzó gyümölcsösökben. Komolyabb tavaszi fagyok a jövő hét végig nem valószínűek, jó eséllyel túl vagyunk a veszélyes időszakon - írták.

Az elemzés szerint a jövő hét közepéig döntően egy mediterrán ciklon alakítja az időjárást, ami a Dunántúlon már most is jelentős csapadékot okoz, és majd csak a jövő hét második felében válik szárazabbá az időjárás. A jövő hét közepéig összességében a Dunántúlon 25-40 milliméter, a Dunától keletre 15-25 milliméter eső valószínű, így tovább nő a talajok nedvességtartalma. Felhívták a figyelmet arra, hogy az esős idő miatt magas lesz a páratartalom, hosszan vizes lesz a növények levele, így a gombás megbetegedések valószínűsége is növekszik. A hőmérséklet éjszakánként jellemzően fagypont fölött várható, legfeljebb a fagyzugos helyeken fordulhat elő gyenge fagy.

(MTI)