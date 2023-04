Anyaország :: 2023. április 20. 14:28 ::

Celebek ajánlása, fogyás és feszesedés indiai csodaolajtól - ezúttal is sokba került az emberi butaság

Nyirokmasszázst ajánlott egy nő az interneten. A profilja annyira meggyőző volt, hogy senki nem sejtette, csalásról van szó. A szélhámos, aki korábban valóban masszőrként dolgozott, az oldalára több, celebekkel közös képet is felrakott, ami meggyőzte az érdeklődőket arról, hogy a szolgáltatása valóban jól mehet, hiszen ismert emberek is hozzá fordulnak.



Illusztráció: Svitlana/Adobe Stock

– Felvették vele a kapcsolatot az interneten, hogy igénybe szeretnék venni a szolgáltatást, majd megállapodtak a részletekben – meséli Jedzinákné Szép Fanni hadnagy, a Budaörsi Rendőrkapitányság főnyomozója. – A hirdető előre elkért 90 ezer forintot, a masszázsolaj árát. Ezt azzal magyarázta, hogy többször megrendelték tőle a szolgáltatást, aztán nem mentek el, és megmaradt a megrendelt szérum, amit már kifizetett.



Annyira imádja mindenki, hogy rengetegen nem mentek el a bejelentkezés ellenére

A sértettek átutalták az összeget. Ezután a csaló megadta nekik az időpontot, mikor mehetnek masszázsra. Csakhogy amikor a találkozásra került volna a sor, különféle kifogásokkal élt: lebetegedett a kislánya, covidos lett, lerobbant a kocsija, felújítják a szalont, kórházban van.

Aki pedig mégis elment a megadott címre, az azzal szembesült, hogy nem létezik a szalon, illetve nem lehet bejutni a házba, mert nincs kapucsengő. Ha megpróbálták felhívni a masszőrt, akkor már nem volt elérhető. Néhány áldozat, aki mégis eljutott egy ilyen masszázsra, azt állította, hogy kék-zöld foltokkal ment haza.

Volt olyan sértett, akitől a nő közel 1,5 millió forintot csalt ki. Azt mondta az áldozatnak, hogy okleveles masszőr, tanfolyamot is tart, ahol elsajátíthatja a nyirokmasszázst, amiről oklevelet is ki tud állítani. A sértett kifizette az összeget az oktatásra, ami bevallása szerint összesen félórás volt, gépek nélkül egy szállodai szobában. De előfordult olyan is, hogy egy ritka indiai olajra beszélte rá a sértetteket: 100 milliliter a csodaszerből 120 ezer forintba került. Azt mondta, ha az ember a nyelve alá csepegtet belőle, segíti fogyni. Többen is rendeltek belőle, persze soha nem kapták meg a szert.



Alig lehet kapni, mégis minden vendége ezt szedi... Brutál és brutális

Az ügynek jelenleg 42 sértettje van. A csaló a pénz felvételéhez 15 bankszámát használt. Megesett az is, hogy a később félrevezetettektől kicsalt összeget a régi áldozatai számlájára utaltatta, nehogy azok feljelentést tegyenek. Mivel Sz. Adrienn (28) a saját nevében hirdette a szolgáltatást, nem volt nehéz megtalálni.

– Gyanúsítottként idéztük be, de először nem reagált, ezért újabb idézést küldtünk. Ekkor megpróbálta ugyanazt eljátszani, mint a sértettekkel. Jöttek a kifogások, miért nem tud megjelenni nálunk: hol a kislánya volt beteg, hol lekéste a vonatot. Aztán végül egy délután megjelent a kapitányságon – teszi hozzá Jedzinákné Szép Fanni.

Sz. Adriennt üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítják. Jelenleg szabadlábon védekezik - közölte honlapján a rendőrség.