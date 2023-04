Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. április 21. 10:08 ::

Transzvesztiták ölelgettek gyermekeket az egyik LMBTQ-fészekben, nyomoz a rendőrség

Már a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vizsgálja azt a transzvesztita-botrányt, amiről egy hónappal ezelőtt számolt be az Origó – derült ki a Magyar Nemzet birtokában lévő rendőrségi határozatból.



A portál márciusi cikke szerint már Magyarországon is vannak olyan LMBTQ-rendezvények, ahol tárt karokkal várják a kisgyermekek társaságát kereső, illetve őket fogdosó transzvesztitákat vagy drag queeneket. Egy budapesti vendéglátóegység ugyanis megbotránkoztató fényképekkel népszerűsítette magát a közösségi médiában. A megosztott fotók alapján látható volt, ahogy a transzvesztiták kisgyermekek előtt hiányos öltözetben vonaglottak, majd pedig ölelgették is a kicsiket.

Az írás szerint tavaly ősszel kezdték el szervezni az úgynevezett Drag Brunch-okat az említett bárban. Azóta havonta tartanak ilyen eseményeket, ahová a jelek szerint kisgyerekeket is várnak, ugyanis a műsorok hirdetéseinél nincs feltüntetve a korhatár. Emellett semmi nyoma nincs annak, hogy a szervezőknek vagy a drag queeneknek akár a legcsekélyebb aggályuk lenne azzal kapcsolatban, hogy gyermekek is megtekintik a transzvesztiták előadását.

Arra is volt példa, hogy a gyermekek részvételével zajló show közönségét aktívan bevonták egy-egy performanszba. A fényképek és a beszámolók alapján az alulöltözött transzvesztitáknak a levegőből kellett elkapniuk a falatokat, amelyeket a résztvevők dobáltak a szájukba.

Az egyik transzvesztita kisgyerekeket fogdosott, a hatóság kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoz



Az Origó megírta azt is, hogy a Drag Brunch Facebook-oldalán az Angel VenCartier nevű transzvesztita több fotón is kisgyermekeket fogdos. A hely műsoraiban fellépő másik drag queent, Valerie Divine-t pedig már korábban is rajtakapták, miközben gyermeket ölelgetett egy kávézó teraszán.

Arról az esetről tavalyelőtt nyáron szintén beszámolt a lap, majd a cikk megjelenését követően a szórakozóhely eltávolította a botrányos fotót a közösségi oldaláról. A transzvesztita utólag úgy fogalmazott, hogy jól esett fotózkodnia a gyermekkel, s büszke is rá, hogy így tett.

Az elmebeteg később már LMBTQ-aktivistaként támadta különböző hazugságokkal Magyarországot. Az aktivista egy amerikai Demokrata Párthoz közelálló Vice News elnevezésű felületen azt állította, hogy hazánkban a hozzá hasonlók nincsenek biztonságban.

Az Origó cikkében leírtak miatt az ismert feljelentő, Tényi István fordult a hatósághoz, a rendőrség pedig napokkal ezelőtt kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanújával nyomozást indított.