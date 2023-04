Anyaország, Videók :: 2023. április 23. 20:24 ::

Ellepték a patkányok Hódmezővásárhelyt

Tarthatatlan a helyzet Hódmezővásárhelyen, a Márki-Zay Péter vezette várost ellepték a patkányok – írta a Promenad24. A portál szerint a város egyik játszóterén a rágcsálók egész kolóniája telepedett meg, a családok által látogatott játszóparkban szabályos lakórendszert építettek ki maguknak. A Promenad24 egyik olvasója videót is megosztott az áldatlan állapotokról.

"Kettő, három, négy! Egy egész család! Remélem, hogy ez az önkormányzatnak elég bizonyíték lesz. Hoppá, ott jön az anyapatkány is!" – mondja a férfi a felvételen.

A környéken élők a közegészségügyi veszélyek miatt aggódnak. Nemcsak a játszótéren tűnnek fel ugyanis a számos fertőzést terjesztő szőrös állatok, de a lapnak több lakó is arról számolt be, hogy rendszeresen bejárnak a környező lépcsőházakba is. A portálnak nyilatkozó szülők, nagyszülők közül sokan felháborodásuknak adtak hangot, hogy, bár a probléma több hónapja fennáll, s rendszeresen jelzik is a városnak, mégsem történik semmi, az önkormányzat nem oldja meg a patkánykérdést.

(Mandiner)