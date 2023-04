Anyaország :: 2023. április 24. 14:08 ::

A buszsofőröknek tűnt fel, hogy a tanár úr nem viselkedik megfelelően egy 14 éves lánnyal

Rendszeresen fogdosta és meg is csókolta a gyanú szerint az egyik 14 éves diákját a budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium egyik tanára, aki egy kiránduláson még arra is célozgatott a tanulónak, hogy maradjon ott vele a szobájában. A Telex írása szerint a történet egy éve, 2022-ben kezdődött, de a pedagógust csak két héttel ezelőtt függeszteték fel az állásából.

Tavaly tavasszal már lehetett hallani olyan hangokat, hogy az iskola egyik tanára furcsán viselkedik, és a kapcsolata „nem olyan a gyerekekkel”, mint kellene. A cikkben csak Luca néven említett lány ugyanakkor elmondása szerint tisztelte és kedvelte is őt, pontosan azért, mert sokat foglalkozott vele. Aztán tavaly nyár elején rész vettek mindketten egy erdélyi kiránduláson, ahol már a diákokat szállító buszsofőröknek is feltűnt, hogy a tanár nem megfelelően viselkedik, „valami nem stimmel közte és Luca között”. Ők minderről értesítették a többi tanárt. Luca édesanyja szerint ezután lefolytattak egy belső vizsgálatot, csak épp a két érintettet nem kérdezték meg, így az eredmény is az lett, hogy nincs semmi baj a tanáral, taníthat tovább.

Ebbe azonban nem nyugodtak bele a szülők, akik az iskolát megkerülve feljelentést tettek, Lucát pedig augsztusban be is hívták kihallgatásra.

„Nem értjük, hogy ha a rendőrség tudta a gyerekem nevét, akkor az igazgatóság miért nem tudott minket megkeresni, hogy megkérdezzék, mi is történt” – tette fel a kérdést ezzel kapcsolatban Luca édesanyja.

Luca még a kihallgatás előtt leült a szüleivel és elmondta nekik, hogy a tanár az iskolában fogdosta őt, a fenekéhez ért, és mindig nagyon közel állt hozzá, amikor beszélgettek. Elmondta azt is, hogy iskolán kívül a tanár többször megcsókolta, megölelte, és a közös osztálykiránduláson utalást tett arra, hogy Luca maradjon ott a szobájában. Azt is mondta neki, hogy őt nem érdekli a bíróság, mindent feladna a lányért. Mindezeket később a lány a rendőrségen is elismételte.

A rendőrség szeméremsértés miatt nyomoz az ügyben, de nem tartóztattak le senkit, így a tanár is folytathatta a tanítást az iskolában a tavaly szeptemberben kezdődő tanévben – és Lucával is lett volna közös órája. A szülők hallani sem akartak arról, hogy a férfi bárminemű kapcsolatba kerüljön a lányukkal, így kivették őt az óráiról, közben pedig eredménytelenül küzdöttek azért, hogy a tanárt elküldjék az iskolából. A pedagógust végül két héttel ezelőtt függesztették fel, de ekkora már Luca iskolát váltott.

Az iskola nem válaszolt a Telex kérdéseire, ellenben a fenntartói adásvételt éppen lebonyolító a Congregatio Jesu szerzetesrendet és a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság közös nyilatkozatot adott ki, melyben azt írták, hogy megrendülve állnak azelőtt, hogy mindez megtörténhetett, továbbá, hogy tudták, hogy folyamatban van egy bántalmazási ügy kivizsgálása, de a feljelentés akkor nem utalt semmilyen bántalmazásra, konkrétumokra, tanúkra. A Congregatio Jesu tájékoztatása szerint az iskola vezetése a fenntartó tudtával közös megegyezéssel szüntette meg az érintett tanár munkaviszonyát.

A rendőrség folyamatban lévő ügy miatt nem adott a lapnak bővebb tájékoztatást, mindössze annyit árultak el, hogy múlt hét hétfő estig gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

