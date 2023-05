Anyaország :: 2023. május 2. 11:03 ::

Megszüntették a Dobos Krisztina elleni nyomozást, Jámborék kártérítést követelnek

Április 27-én a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást a Szikra Mozgalom aktivistája, Dobos Krisztina ellen - közölte a szervezet. A 42 éves nőt azután vették őrizetbe, hogy a kitörés napja előtt több maszkos-viperás támadás történt Budapesten magyarok (a hírt közlő 444 szélsőjobboldaliakról hazudozik - bizonyára a szétvert fejű trafikos is az volt) ellen. Az ügyben letartóztattak több külföldit, akik antifasisztának vallották magukat, az ő esetükben az elfogáskor fegyvereket is találtak.

Dobos Krisztinát az otthonából állították elő, nála elsősorban a ruházat felismerésére hivatkoztak a felvételek alapján. Tagadta, hogy köze lett volna a támadásokhoz. A Szikra közleménye szerint miután nyilvánosságra hozták a Facebook-profilját, fotóját, egyéb személyes adatait, a Mozgalom tagjai halálos fenyegetéseket kaptak.

Most arról számoltak be, hogy az ügyészség ugyan utólag beismerte, nem volt elég bizonyíték a letartóztatásra, Dobos Krisztinát csak két héttel a letartóztatás után helyezték szabadlábra. „Most pedig, április végén, a Nyomozóhatóság is megszüntette az eljárást, elismerve, hogy Dobos Krisztina ártatlan. Az eljárás tehát nem szólt másról, csak egy rendszerkritikus aktivista és a közössége meghurcolásáról” - állítják.

A Szikra Mozgalom követeli, hogy Dobos Krisztinát részesítsék kártérítésben, amiért két hétre megfosztották a szabadságától, és amiért nyilvánosan meghurcolták. Egyben Kocsis Máté lemondását is követelik, mert szerintük a Fidesz frakcióvezetője „az Antifa-ügyet felhasználva hónapok óta próbál ellehetetleníteni és erőszakosnak nyilvánítani egy, a szolidaritásért küzdő közösséget - miközben ő, és a hatalom az, aki ártatlanul börtönöz be embereket”. Úgy látják, Kocsis Máténak tiszta politikai indokai lehettek abban, hogy besározza a mozgalmat, hiszen Jámbor András az ő volt választókerületének országgyűlési képviselője jelenleg. Megjegyezték, hogy ehhez Kocsisnak a kapcsolatai is meglehettek, hiszen volt kabinetfőnöke, Farkas Örs most éppen a titkosszolgálatokért felelős államtitkár.