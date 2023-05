Anyaország :: 2023. május 4. 16:34 ::

A magyar munkavállalók több mint harmadát kényszeríti másodállásra a magas infláció

Ma Magyarországon - papíron - a munkaidő napi 8, s ezáltal heti 40 óra. Azonban sokaknak kikerekedne a szeme, ha valós statisztikát láthatnánk arról, valójában sokan mennyivel többet dolgoznak ennél. Azért, hogy valamilyen szinten meg tudjanak élni. Persze van olyan is, amikor az "önkéntes" túlóra nem is annyira önkéntes...

Vannak persze nagyon jól fizetett munkakörök, kényelmes munkakörülmények, az ilyenek fel is húzzák a statisztikát, de azért a döntő többség nem ilyen. És most jelen írásunkban ezzel a többséggel kívánunk foglalkozni.

Egy szó mint száz, szabadidőből azért nem voltak eleresztve eddig sem a magyarok. Mondjuk húzzuk meg a határt, 2022-ig ez volt a helyzet. De most már ennél is rosszabb, ha tekintetbe vesszük az alábbi, friss kutatások eredményeit.

A magyar munkavállalók több mint harmadát másodállásra kényszeríti a magas infláció egy kutatás szerint. Magyarországon kilencedik hónapja csökken a fizetések vásárlóértéke. A KSH adatai szerint februárban már majdnem 8 százalékkal ért kevesebbet ért az átlagfizetés, mint egy évvel korábban. A magyar dolgozók 34 százalékát másodállásra kényszerítik a növekvő megélhetési költségek - hangzott el az RTL Híradóban.

A KSH adatai szerint februárban már majdnem 8 százalékkal kevesebbet ért az átlagfizetés a boltokban, mint egy évvel korábban, a reálkereset tavaly szeptember óta csökken Magyarországon. S itt szúrjuk közbe, ha ezek a statisztikák annyira igazak, mint a KSH "átlagbérei", akkor a helyzet valójában még sötétebb.

Tehát gondoljunk bele, már a magas inflációt megelőző időszakban is milyen körülmények között dolgoztak a magyarok. Már első munkahelyükön is rengeteget kellett túlórázniuk, sokszor egyébként szabálytalan körülmények között, már így is - mint fentebb is írtam - csak valami ködös mítosz volt a napi 8 és a heti 40 óra, ennél átlagban jóval többet dolgoztak, és erre még rájön egy másodállás? Az ember felteszi a kérdést, hogy mikor van erre idejük. Vagy másképpen fogalmazva, mennyit töltenek egyáltalán otthon? Töltenek egyáltalán időt a családjukkal? Belegondolt valaki, ennek milyen össztársadalmi hatása lesz?

És legfőképpen a kormány érzékeli ezt a problémát, vagy továbbra is annak bűvkörében van, amit Parragh László előirányozott, hogy olcsó munkaerőt kell adni a multiknak és kész? Vagy ha elvándorolnak a magyarok, majd jönnek helyettük az indiaiak és a pakisztániak?

Ez a feszültség csak fokozódni fog, az kétségtelen. A kérdés már csak az, csendes belenyugvás, úgymond "lassú halál" (lelki értelemben mindenképpen) vár a társadalomra nagyobbik felére, vagy eljön a pillanat, amikor a pattanásig feszült húrok elszakadnak...

Lantos János - Kuruc.info