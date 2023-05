Anyaország :: 2023. május 5. 18:00 ::

Schiffer András szerint sem jogvédő szervezet már a TASZ

Szeretném megjegyezni, hogy amikor a TASZ jogvédő szervezet volt, sohasem vizsgálta, milyen indulatok fűtik a tiltakozókat – írta Schiffer András pénteken a közösségi médiában.

A közéleti kérdésekben gyakran megszólaló ügyvéd, aki korábban 2016-ig az LMP társelnöke és frakcióvezetője volt, ezt a Társaság a Szabadságjogokért csütörtöki közleményére reagálva jelentette ki. A szervezet még csütörtökön adott ki közleményt a miniszterelnök hivatalaként működő Karmelita kolostornál tartott szerda esti tüntetésről. Itt a rendőrség másodszor is vegyi anyagot vetett be a tiltakozók ellen. A TASZ a közleményében egyebek mellett azt írta: „[…] nem érte váratlanul a rendőröket a tiltakozók indulata, egy ilyen helyzetben az erre kiképzett, elvileg professzionálisan felkészített rendőrségnek kellett volna észnél lennie, nem utólag hibáztatnia a nagyon is jogos indulattól fűtött diákokat".

Schiffer András 1996-tól volt a TASZ munkatársa, 2004 és 2008 között pedig ügyvivője. Ebben a minőségében szerepet vállalt többek között a 2006-os kormányellenes tüntetések alatt megvalósult rendőrségi túlkapások sértettjeinek képviseletében. Schiffer a jogvédő szervezetből 2008 nyarán lépett ki a későbbi LMP létrehozásában vállalt szerepe miatt. A TASZ-nál eltöltött időszakát felidézve most úgy fogalmazott:

Abból indultunk ki, hogy a jogos és a jogtalan indulatoktól fűtött tiltakozókat ugyanazok a jogok illetik meg. Vannak emberi jogaink.

(24 nyomán)