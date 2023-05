Dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa úgy véli, a törvényben előírt határidők miatt a valódi kilakoltatási dömping még várat magára, ez nyár végére, ősz elejére várható. Ennek ellenére, mint írja, már most rengeteg megkeresés érkezik hozzájuk.

"Meggyőződésem, hogy a kilakoltatások nagy része devizahitelből fakad. Már csak azért is merem ezt kijelenteni, mert a kilakoltatások száma akkor emelkedett több ezerre, mikor kezdtek bedőlni ezek a hitelek - írja a párt közleményében a hitelügyi szakpolitikus.

A Mi Hazánk Mozgalom ezért országgyűlési határozatot nyújtott be még április 12-én, hogy a kilakoltatási dömpinget megakadályozzák, és végre lehetőség legyen lakhatás fenntartása mellett is rendezni a devizacsalásból eredő károkat Magyarországon is.