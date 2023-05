Anyaország :: 2023. május 11. 08:10 ::

Akiket nem visel meg a válság és az infláció: Mészáros, Csányi és Felcsuti összesen 485 milliárddal gyarapodott

Nem csapta meg a válság szele a leggazdagabb magyar vállalkozókat: a miniszterelnök felcsúti barátja, a toplistát vezető Mészáros Lőrinc 180 milliárd forinttal fejelte meg a vagyonát egyetlen év alatt. Fő vetélytársa, az OTP-vezér Csányi Sándor ennél is többel, 190 milliárddal gyarapodott, de még a harmadik helyre került Felcsuti Zsolt is több mint 100 milliárddal tudta hizlalni a vagyonát. A leggazdagabb 100 magyar összvagyona egy év alatt bő 1400 milliárd forinttal nőtt, ami több mint duplája az egy évvel korábbi eredménynek – összegezte Szakonyi Péter, A 100 leggazdagabb című, csütörtök reggel standokra került kiadvány szerkesztője. Ez még akkor is jelentős, ha figyelembe vesszük a tavalyi kétszámjegyű inflációt és a forint leértékelődését, írja a 24.



Lőrinc és Andrea hétfőn a londoni Royal Albert Hallban - mégsem boldogítanak a százmilliárdok?... (fotó: Blikk)

A 100 leggazdagabb üzletember becsült vagyona (milliárd forint, zárójelben a múlt évi eredmény):

1. Mészáros Lőrinc 660 (480),

2. Csányi Sándor 610 (420),

3. Felcsuti Zsolt 460 (345),

4. Gattyán György 366 (317),

5. Veres Tibor 320 (254),

6. Szíjj László 280 (193),

7. Jellinek Dániel 276 (240),

8. Bige László 233 (201),

9. Széles Gábor 208 (191),

10. Kasza Lajos 147,5 (136,5).

Mészáros legnagyobb dobása tavaly a 35 évre szóló sztrádakoncesszió megszerzése volt, amelyben magántőkealapokkal sűrűn átszőtt konzorcium tagjaként részes, így még megbecsülni is nehéz, hogy a következő években mennyit hozhat a konyhára az autópályák karbantartására, felújítására és fejlesztésére kifizetett állami pénz, a jelenértéken 96 millió forint éves díj, ami összeszorozva az üzemeltetésre átvett 1237 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat hosszával, 35 év alatt 4156 milliárd forintot kapunk, ami a tervezett Paks II. Atomerőmű beruházáshoz fogható tétel. Mészáros az építőipari érdekeltségei mellett az agrárszektorban is nagy léptekkel halad: övé az ország legnagyobb tehénállománya, és a Gallicoop Zrt. megszerzése után a kecskeméti Gallfood megvásárlásával a legnagyobb pulykafeldolgozó vállalatot is magáénak mondhatja már. A tőzsdén jegyzett Opus Global Nyrt. mérlegfőösszege brutális, tavaly már átlépte az 1000 milliárd forintot, a részvények árfolyamában ugyanakkor nem látszik a szárnyalás, a tavaly márciusi csúcs, 258 forint után jobbára lefelé volt az irány, legutóbb 114 forinton ment a kereskedés.

Bár csak a második helyre volt elég a 610 milliárd forintos összvagyon, Magyarország főbankára, Csányi Sándor mindenkinél jobban tudta növelni a vagyonát. Az orosz-ukrán háború felére gyalulta le az OTP árfolyamát, az orosz állampapírok leírásából adódó veszteség, a magyar kormány extraprofitadója és egyéb veszteségek 248 milliárd forinttal rontották az eredményt, de az OTP még így is 347 milliárd forint adózás utáni eredményt produkált, és 300 forintos osztalékjavaslatnak örülhetnek a részvényesek. A 70. évébe lépett bankvezér már a felhalmozott családi vagyon jövőjéről, annak egyben tartásán munkálkodik: létrehozta az Unity Vagyonkezelő Alapítványt, amelybe bepakolja az összes fontosabb cégét és értékpapírjait, az alapítvány a kedvezményezettei pedig a Csányi házaspár, valamint a bankelnök öt gyereke.

A harmadik helyét tartó Felcsuti Zsolt svájci székhelyű MPF-csoportjának forgalmát döntően nyugat-európai és tengerentúli piacokon realizálja, a magyar piac súlya elenyésző, a kiadvány szerint egy százalék lehet.

A jasmin.com erotikus site-tal évek óta taroló Gattyán György visszaszerezte a negyedik helyet. A múlt évben a leglátványosabb akciója az országgyűlési választásokon végül 1 százalékra jó Megoldás Mozgalom futtatása volt, de sok energiát fordított az általa menedzselt teqball felfuttatására is. Ennek nemzetközi elterjedését a magyar kormány is segíti, nem mellesleg hungarikum lett.

A Duna Aszfalt-csoporttal mélyépítő bajnok Szíjj László ezúttal megelőzte az ingatlanmogul Jellinek Dánielt. Szíjj továbbra is együtt mozog Mészáros Lőrinccel, szintén részes a 35 évre szóló sztrádakoncessziós üzletben. Építőipari csoportja egyre bővül, korábban nála landolt előbb a kegyvesztett Simicska Lajos Közgép Zrt.-je, legutóbb pedig a csődhelyzetbe került Horseradish-Dömper-csoportnak dobott mentőövet. Külföldi érdekeltségei Lengyelországtól Zambiáig érnek, a GED Africa Ltd. vezette konzorcium 184 kilométeres utat épít Zambia és Kongó között. Közel száz társaságban érdekelt Szíjj László, köztük gabonafeldolgozó, sőt hadiipari cég is van, a HT Division Zrt. révén.

Jellinek Dánielé az Indotek Groupon keresztül az egyik legnagyobb magyarországi ingatlanportfólió, hozzá tartozik a legnagyobb bevásárlóközpont-portfólió. Az utóbbi időben számos üzletet kötött Tiborcz Istvánnal, például a Gellért Szállót adta tovább a miniszterelnöki vejnek. Jellinek beszállt az Auchanba, viszont a nagy balkáni üzlet, a legnagyobb horvát vállalat, a Fortenova megvásárlása tavaly nem teljesült. Bár a Sberbankkal megállapodtak az orosz bank üzletrészének megszerzéséről, egy dubaji sejk megelőzte.

A műtrágyakirály Bige László, aki évek óta a hatóságok kereszttüzében áll, hol vesztegetés miatt emelnek vádat ellene, hol 11 milliárd forintos versenyhivatali bírság miatt kell pereskednie, stabil tagja a top 10-nek. Bár tavaly az energiaárak megrángatták a műtrágyapiacot, kétszer is le kellett állni a gyártással, a péti Nitrogénművek így is rekordot hozott: a kiadvány szerint az árbevétel meghaladta a 210 milliárd forintot, és az adózás előtti eredmény elérte a 28,5 milliárd forintot.

A nagy nyertesek között van Garancsi István, aki egy év alatt 89 milliárdról 133 milliárdra növelte vagyonát. Fő érdekeltsége a Market-csoport, amely az építőipar egyik legnagyobb szereplője, részese a debreceni BMW-gyár, valamint az SK Innovation akkugyár iváncsai építésének, de a Market munkája a Mol-toronyház, és a legnagyobb projektje a lágymányosi BudaPart, ennek a beruházásnak a végösszege meghaladja a 600 milliárd forint. A Garancsi-birodalom része 7 kaszinó, benne az Andy Vajna halála után átvett öt fővárosi játékbarlang, amelynek üzemeltetésére 2056-ig szól a koncesszió, és az üzemeltető LVC Diamond gond nélkül termel évi 10 millió körüli osztalékot. Mint korábban megírtuk, a kaszinók már két év alatt behozták a vételárat.

A 16. helyre ugrott a toplistán Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója, akinek a vagyona egy év alatt 52 milliárdról 90 milliárdra hízott. A 4iG az állam aktív közreműködésével pillanatok alatt nőtt nagyra, amihez állami vagyon, állami hitel, kedvezményes kötvény vagy éppen jogszabály testre szabás vezetett – mikor melyik változatra volt szükség. Legutóbb a Vodafone Magyarország Zrt.-ben szerzett többséget, a 660 milliárd forintos megaüzlet részben állami hitel segítségével sikeredett. Az Antenna Hungária, a Digi és egy sor külföldi cég bekebelézéséhez a jegybank a Növekedési Kötvényprogramon keresztül mintegy 350 milliárd forint kedvezményes kamatú forrással járult hozzá. A kiadvány összegzése szerint a 4iG teljes nettó hitelállománya a Vodafone-üzlet után meghaladta a 800 milliárd forintot, aminél nagyobb hitellel Magyarországon csak a Mol és az MVM rendelkezik.

Tiborcz István, Orbán Viktor veje 33 évesen tört be a milliárdosok közé, mindjárt a 32. helyre 35 milliárd forinttal. Azóta négy év telt el, a becsült vagyona csaknem megduplázódott, 69,6 milliárddal a 25. helyre jött fel. A 2015-ben alapított BDPST Group fénysebességgel növekszik, nemcsak az ingatlanbizniszben arat, hanem a pénzügyi szektorban is terjeszkedik. Tavalyi szerzemény a Diófa Alapkezelő Zrt.-t, amely 500 milliárd forint vagyont kezel, a Gránitbank révén pedig az Equilor Befektetési Zrt.-ben is érdekelt.

Mindössze két nő fért fel a 100-as listára, Hermann Kamilla, az Indotek Group kisebbségi tulajdonosa a 38. 52 milliárd forinttal, valamint Schmidt Mária, akinek a családi vagyonát 43 milliárd forintra becsülték Szakonyiék.