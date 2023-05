Időközben a Honvédelmi Minisztérium közleménye megérkezett az MTI Országos Sajtószolgálatához, amely a vezérkari főnök és a lengyel nagykövet közös nyilatkozatát tartalmazza:

Twitteren tette helyre a nemrég kinevezett vezérkari főnököt Böröndi Gábort Novák Katalin – írja a 24.

„Mint a magyar Honvédség főparancsnoka és köztársasági elnök tisztában vagyok azzal, hogy az új vezérkari főnöknek rengeteg teendője van, mint például az Ukrajnában zajló háború fenyegetéseinek kezelése, és a hadsereg modernizációja. A történelmi vitákat és értelmezéseket jobb a történészekre hagyni” – írta angolul Novák a Twitterére.

Novák alighanem Böröndi az M1-en elhangzott eszmefuttatására célzott, amelyben azt fejtegette, hogy 1939-ben kitört „lengyel-német” háború lokális háborúnak indult, amit megfoghattak volna békefolyamattal, ahelyett, hogy világháborúvá szélesítették volna.

Novák azonban nem határolódott el Böröndi gondolatmenetétől, ami egyrészt a náciknak kedvezett volna, másrészt teljesen szembemegy a történelemtudomány által elfogadott állásponttal, és ezt nehezményezte is Lengyelország budapesti nagykövete – fogalmaz a liberális lap.

