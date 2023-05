Anyaország :: 2023. május 16. 17:25 ::

Új sebességmérő berendezéseket mutatott be a rendőrség

Közbeszerzési eljárás keretében beszerzett 40 új sebességmérő berendezést mutatott be a rendőrség sajtótájékoztató keretében - írja a Police.hu.



Új sebességmérő berendezéssel felszerelt mikrobuszok a Készenléti Rendőrség fővárosi központjában az itt tartott sajtótájékoztató után

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a 4iG és a rendőrség együttműködésével közösen fejlesztett TraffiCapture TC-108 elsősorban a szolgálati gépkocsikból történő, mozgó ellenőrzések eszköze lesz, de állványra helyezett sebességmérőként is használható.



Fotók: MTI/Lakatos Péter

A készülékeket a mérésügyi hatóság hitelesítette, alkalmazásuk várhatóan 2023 júniusától kezdődik - írták.



További fotók: Police.hu

Közölték: az új eszközökkel hosszú távon biztosítható lesz a mozgás közbeni sebességmérés technikai háttere.

A teljesen digitális, új eszközökbe több automatizmus került, az érintőképernyőjük levehető, elődjeiknél jobb képfelbontásúak - tették hozzá.

A Készenléti Rendőrségnél megtartott központi elméleti és gyakorlati oktatás keretében 40 mentort képeztek ki - tudatták.

"N em azzal fognak foglalkozni, hogy 50 helyett ki ment 51-gyel "

Egy ország ég lázban, hogy mi lesz most, hogy 53 km/h-ról 51 km/h-ra vitték le a korábban alkalmazott „tűréshatárt” a sebességellenőrzések során. Erre kaptak a sajtó képviselői választ Óberling József ezredestől, az ORFK közlekedésrendészeti főosztály vezetőjétől. Az ezredes emellett bemutatta a 40 új sebességmérő készüléket, melyek júniustól állnak szolgálatba.

Egy hete röppent fel a hír, hogy „május elsejétől a sebességellenőrzéssel érintett jármű esetében a jogilag elfogadott sebesség az az érték, amelyet a hitelesített sebességmérő mért. A rendőrségnek nincs lehetősége ettől – és az egyes esetekben ezzel járó esetleges felelősségre vonástól sem – eltekinteni”.

– A tolerancia értéke soha nem azt jelentette, hogy ennyi volt a hibázási mértéke egy sebességmérő készüléknek – emelte ki Óberling József. A készülék a ma ismert mérőműszerek közül az egyik legpontosabb. Gyakorlatban 3 tizedmásodperc alatt ezer darab mérést végez az eszköz. Ennek az ezer mérésnek az eredménye fogja azt a számot produkálni, amely a sebességet kiadja.

A főosztályvezető rámutatott, maga a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a hatóság egy hitelesített eszköz eredményét kétségbe vonja. Korábban ez azért volt másképp, mivel a mérésügyi hatóságok, amelyek kibocsátották az egyes mérőeszközökhöz tartozó hitelesítési jegyzőkönyveket, olyan értéket is feltüntettek, amely az ő eljárásukra vonatkozó paramétert tartalmazott.

A változást amiatt hozta meg a rendőrség, mert megváltoztatta a mérési szerv a több évtizedes gyakorlatát, és ma már nem írják bele a hitelesítési jegyzőkönyvbe a már említett értékeket.

Sok helyen lehetett azt olvasni a sajtóban, hogy az autósoknak nem volt idejük felkészülni a változásra.

– Ez formálisan igaz is lehetne, de a gyakorlat az, hogy a rendőrök eddig is, és ezután is alkalmaznak toleranciát, amit a jog úgy fogalmaz meg, hogy a rendőr belátására van bízva, hogy egy elkövetett szabályszegés esetén milyen szankciót alkalmaz – magyarázta a főosztályvezető. – Ennek elég széles a tárháza. A figyelmeztetéstől a helyszíni bírságon át a szabálysértési feljelentésig és a szabálysértési eljárásban hozott döntésig bezárólag. A kollégáink eddig sem, és ezután sem azzal fognak foglalkozni, hogy 50 helyett ki ment 51-gyel. Bár ott tartanánk, hogy ők azok, akik a közúti biztonságot veszélyeztetik! Jó néhányan vannak ugyanis azok, akik ezeket a sebességértékeket extrém módon meghaladják, és a közlekedés biztonságára a veszélyt ők jelentik.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem 51 km/h-ra vagy 52 km/h-ra fogja állítani a mérőműszert a rendőr, hanem azokra fog fókuszálni, akik a sebességet jelentősen túllépi.

A tájékoztató másik apropóját az adta, hogy 40 új sebességmérő készüléket adtak át, melyre még 2022-ben írt ki közbeszerzési eljárást a rendőrség. Ezek korszerű, menet közbeni mérésre is alkalmas sebességmérő műszerek. Ezek magyar gyártmányok, melyeknek a fejlesztésében a rendőrség is részt vett. Az eddigi felújított FÁMA lézeres sebességmérő műszerek mellett ezeket a készülékeket fogja használni a rendőrség júniustól. Feladatuk pedig az lesz, hogy a forgalomban az extrém gyorshajtókat kiszűrje. Az új típusú, korábban még nem alkalmazott eszközök elméleti és gyakorlati oktatása május 16-án kezdődött.

Miben is újak ezek a készülékek?

– Annyiban újak, hogy a ma elérhető technológia csúcsát képviselik – mondta Óberling József. – Ugyanolyan lézeregység az alapja, mint a régebbi készülékekben. Az eszköz egyik újdonsága, hogy felhasználóbarát, egy tablet a kijelzője. Míg a korábbi eszközökön 4-5 colos volt a kijelző, azon kellett mindent beállítani, illetve ezen keresztül kísérték figyelemmel a forgalmat. Ezt a tabletet nagyon egyszerűen le is lehet választani az eszközről, és kábel nélkül lehet tölteni. A készülékről levéve, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is lehet a kamerát kezelni.

Azt is kiemelte a főosztályvezető, hogy a gépjárműgyártók mindig is, és ma is úgy kalibrálják a sebességmérő órákat, hogy azok kevesebbet mutatnak a valós értéknél. (Inkább többet - a szerk.) Általában ez 5-7 km/h eltérést jelent. Míg valaki a gépjármű sebességmérő órája szerint 50 km/h-val halad, az a valóságban 43-45 km/h-nak felel meg.

(MTI - Police.hu - Zsaru Magazin)

