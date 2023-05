Anyaország :: 2023. május 18. 10:10 ::

Itt a javaslat: így nyúlnának bele a fúrt kutak szabályozásába

Benyújtotta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt a törvényjavaslatot, amely a hazai vízgazdálkodás egyik fontos kérdését, a fúrt kutak szabályozását hivatott rendezni. Ha az Országgyűlés is megszavazza változatlan formában a javaslatot, akkor jön a "kútamnesztia", azaz a törvény hatályba lépése előtt fúrt bizonyos "háztartási vízigényt kielégítő" kutakat a jogalkotó teljeskörűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól, írja a Portfólió.



Illusztráció: Getty Images

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslat több fontos új szabályt vezetne be a hazai vízgazdálkodásban, és ha az Országgyűlés meg is szavazza a javaslatot, a talán legfontosabb változás a „kútamnesztia” lesz:

a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és vízzáró réteget nem érintő háztartási kutakat a jogalkotó teljeskörűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól.

A törvénymódosítás így a hatályba lépése előtt létesített, korábban engedéllyel nem rendelkező, 50 méternél nem mélyebb, vízzáró réteget el nem érő háztartási kutakat jogszerűen létesítettnek minősíti.

A törvényjavaslat másik sarokpontja a háztartási vízigényt kielégítő kút terminus technicus bevezetése a háztartási vízigény fogalmának egyidejű meghatározásával. A háztartási vízigény a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű, ivóvízellátási célú vagy a személyes és a háztartásban felmerülő vízszükségletét kielégítő vízhasználatot jelenti. E definíció megállapításával a törvényjavaslat a vízkivételre mennyiségi korlátot rögzít. Az új szabályozás tehát a házi vízigényt kielégítő, sekély mélységű kutakra terjed ki. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi ismeretek szerint Magyarországon általánosan ötven méter a talajvízbázis mélységi határa, és a legfeljebb ötven méter talpmélységig létesített kutak biztosan talajvíz-kutak.

A háztartási kutak bejelentési, illetve engedélymentes körbe sorolásának alapja a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatos, illetve kockázatmentes területek országtérképe lesz. A vízkészlet-védelmi szempontból érzékeny területeken a háztartási kút létesítése bejelentéshez kötött lesz.

A jogalkotói szándék kifejezetten és célzottan a családi háztartások, a háztáji gazdaság, a ház körüli kert vízigénye kielégítésének könnyítésére irányul – indokolják a javaslatot. A háztartási kutak fennmaradásának, illetve létesítésének elősegítése az ivóvízhez való hozzáférés biztosítását két módon is szolgálja: egyrészről – megfelelő víztisztító eszközök alkalmazása esetén – közvetlenül is, másrészről pedig azáltal, hogy ha az ingatlantulajdonosok a kertek locsolására nem a vezetékes vizet, hanem a kutakból nyert vizet használják, össztársadalmi szinten is számottevő mértékben megkímélik és hozzáférhetőbbé teszik az egészséges ivóvizet.

A törvényjavaslat indoklása azt is levezeti, jogpolitikai szempontból miért tartják szükségesnek a kútamnesztiát: 1964-ig gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetett magántulajdonú telken háztartási célú kutat fúrni, majd 1964 és 1992 között is csak meghatározott feltételeket kellett teljesíteni az ingatlanon belüli ásott, háztartási célú kút létesítéséhez, átalakításához. Ezt követően, 1992-től bizonyos vízmennyiség felhasználása esetén kellett a jegyző engedélyét kérni háztartási célú kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez. 1996-tól vezették be be a kutak építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez a vízjogi engedélyt.

Megjegyzik azt is, hogy a törvényjavaslat a pontosan meghatározott háztartási kutak körén kívül az egyéb, felszín alatti vízkivételt biztosító (gazdasági, ipari, kereskedelmi célú) vízilétesítményekre vonatkozó engedélyezési szabályokon nem változtat, azoknál fenntartja az engedélyezési kötelezettséget.