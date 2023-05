Anyaország :: 2023. május 18. 12:42 ::

Meghibásodott széfről hazudozott Schadl felesége a mai tárgyaláson

Schadl György, a végrehajtói kar minap lemondott elnökének keddi kihallgatása után nem a másik főszereplő, vagyis Völner Pál volt igazságügyi államtitkár meghallgatásával folytatódott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének büntetőpere. Csütörtökön Schadl felesége és édesapja állt a bíróság elé. A tizenheted- és tizennyolcadrendű vádlottak ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás a vád.



Fotó: Farkas Norbert / 24

A végrehajtók volt elnöke maga keverte bajba hozzátartozóit, ugyanis a vádhatóság szerint a börtönrácsok mögül próbált meg gondoskodni csaknem 110 millió forint értékű ékszer és luxusóra elrejtéséről.

Schadl elfogása után a házaspárnál 2021 novemberében tartottak házkutatást – közvetlenül azután, hogy rajtuk ütöttek a Liszt Ferenc repülőtéren, ahonnan diplomataútlevéllel utaztak volna külföldre. Otthonuk átkutatása során a házaspár hálószobájában található páncélszekrényből és egyéb berendezési tárgyakból ékszerek és órák kerültek elő. Ezeket akkor nem foglalták le a nyomozók, mert az eljárás akkori szakaszában erre nem volt lehetőség. A vagyont csak november végétől kezdte el zár alá venni a Készenléti Rendőrség irányítása alatt álló Vagyon-visszaszerzési Hivatal. Az egymás után lefoglalt értéktárgyakról Schadl György is értesült a börtönben, mert az intézkedésről szóló határozatokat neki is postázták.

A vádak szerint Schadl – a letartóztatása idején számára biztosított – telefonon megkérte a feleségét és rajta keresztül az apját, hogy egy bankfiókban béreljenek széfet, és ott helyezzék el a korábban le nem foglalt órákat és ékszereket.

A vádirat szerint Schadl felesége és apja – tudva arról, hogy az órák és ékszerek büntetendő cselekményből származnak – eleget tettek a kérésnek: egy Bartók Béla úti bankfiókban széfet béreltek, amelyben elhelyezték a csaknem 110 millió forint értékű ékszert és luxusórát. A trezort Schadl apja nevére bérelték ki, de Schadl feleségének is volt hozzáférése. A vád szerint erre azért volt szükség, hogy az órákat és az ékszereket ne lehessen a végrehajtói kar elnökéhez kötni, és így meghiúsítsák azok lefoglalását.

Csakhogy a történtekre rájött az ügyészség is, és a történtek miatt vádat emelt Schadl György felesége és édesapja ellen is.

A csütörtöki tárgyaláson elsőként Schadl György feleségét hallgatta meg a bíróság. Azonban ő jelezte, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában nem kíván vallomást tenni, és kérdésekre sem válaszol, hanem majd a bírósági tárgyalás későbbi szakaszában. Közölte, korábbi vallomását fenntartja. Nem tartja magát bűnösnek.

Tóth Erzsébet bíró ezután röviden összefoglalta Schadl feleségének nyomozati szakaszban tett vallomásait. Akkor azt hazudta, hogy a szóban forgó ékszereket és órákat nem foglalta le az ügyészség, azonban a házukban lévő széf meghibásodott, ezért apósa segítségét kérte. A trezorhoz szakembert hívtak, aki megállapította, hogy a széf működésképtelen. Schadl felesége szerint ekkor már a sajtó is foglalkozott az ügy részleteivel, és a házuknál is forgattak a televíziók, miközben a férjét már letartóztatták. Mint mondta, nagyon félt, hogy sajtóhírek nyomán esetleg valaki be fog törni a házba. Ezért döntöttek úgy apósával, hogy az OTP Bankban nyitnak egy széfet, ahol elhelyezik az értékeket.

A bíró több lehallgatási jegyzőkönyvet is ismertetett Schadl feleségét érintően. Jelezte azt is, hogy az eljárás későbbi szakaszában ezeket a felvételeket meg is fogják hallgatni. A lehallgatott beszélgetések alapján a széfnyitás körülményeiről Schadl és felesége is egyeztettek, amit „biztosításként” emlegetnek a telefonhívásokban. A bíró felolvasta azt az üzenetet is, amely szerint Schadl arról beszélt, hogy olyat nem fog bevallani, amit nem csinált. A bíró szó szerint olvasta Schadl szavait:

Nem fogok bevallani olyan dolgot, amit nem csináltam. Maximum csinálok egy bűncselekményt, és szájba baszom az ügyészt.

Schadl felesége után az édesapja következett, aki viszont vallomást tett, de lényegében annyit mondott, hogy nem tud hozzátenni semmit ahhoz, amit a nyomozás során tett vallomásában már elmondott. Közölte, nem bűnös. Kérdésekre viszont nem kívánt válaszolni.

A bíró ezután felolvasta Schadl apjának írásban tett vallomását, ami egybeesett a Schadl felesége által elmondottakkal. E szerint a Schadlék otthonában lévő széf tönkrement, ezért szakembert hívtak, aki megállapította, hogy a széf használhatatlan. Ezután nyitottak trezort az OTP Bankban, mert Schadl felesége félt, hogy esetleg betörnek a házukba. A vallomás szerint nem a fia kérésére cselekedett, a széfben elhelyezett vagyontárgyakról mit sem tudott, és arról sem volt információja, hogy az órákat és ékszereket lefoglalták volna.

Schadl apja és felesége jelezték: nem kívánnak részt venni a további tárgyalásokon. A bíróság ezt engedélyezte, a továbbiakban tehát a távollétükben folytatják a pert - írja a 24.