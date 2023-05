Anyaország :: 2023. május 19. 09:31 ::

Felújítják a Budaörsi repülőtér melletti utat a Mi Hazánk javaslata nyomán

Novák Előd a Budaörsi repülőtér melletti út felújítására tavaly javasolt 100 millió forintot elkülöníteni az állam 2023-as költségvetésében, s bár akkor leszavazták, most végre megvalósulhat a XI. kerületi Repülőtéri út felújítása, miután Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője is több alkalommal sürgette azt.

Novák Előd újabb célja a 4-es metró őrmezei végállomásánál többszintes, ingyenes parkolóház építtetése, mivel a P+R parkolók már reggel 8 óra előtt megtelnek, a parkolási maffia érdekei szerint. Bár a parkolási bevételek csak Újbudán több mint egymilliárd forintot hoznak, ebből egy forintot sem szánnak parkolóhelyek építésére.

Hazánk első nemzetközi repülőtere a Budaörsi repülőtér (közigazgatásilag Újbuda területén), ahol ma is számos országos rendezvény van, pl. a Magyar Honvédség haditechnikai bemutatója is itt volt 2019-ben. A repülőtér melletti út rendkívül méltatlan állapotú - ezzel indokolta tavalyi javaslatát Novák Előd, aki most Facebook-oldalán azt írta: bár az útfelújítás kivitelezése jelen állás szerint hagy némi kívánnivalót maga után, de igyekszünk odahatni, hogy a munka végül színvonalasan záruljon.