Elkészítette a Fidesz a pénzügyi kimutatását 2022-ről. A Határozatok Tárában megjelent, mindössze kétoldalas dokumentum szerint a kormánypárt veszteséggel zárta az előző évet: 3,6 milliárd forint kiadása mellett csak 3,49 milliárd forint bevétele volt - írja a hvg.hu.

A kiadások közül a legnagyobb tétel a „politikai tevékenység kiadása” elnevezésű sor, erre a jobban nem körülhatárolt célra 2,5 milliárdot költöttek el a választási évben.

Más kérdés, hogy ebben nyilvánvalóan nem szerepel az a 18 milliárd forintos tétel, amit a költségvetésben a Miniszterelnöki Kabinetirodának kormányzati kommunikációra jóváhagytak, és szintén a Fidesz választási győzelmét segítette.

A bevételek majdnem fele, 1,7 milliárd forint a központi költségvetésből származó párttámogatás, további 927 millió pedig szintén közpénz, a párt parlamenti frakciójának nyújtott állami támogatás. 208 millió forintot fizettek be a párttagok tagdíjként, 557 milliót pedig adományként kapott a Fidesz.

Azokat külön is kötelező megnevezni, akik 500 ezer forintnál nagyobb támogatást adtak - aki szeretné megnézni a részletes listát, ezen a linken a 190. oldalig kell legörgetnie. Ketten voltak, akik 10 millió forintot dobtak be a Fidesz pártkasszájába, egyikük sem vezető politikus vagy különösebben ismert szereplő. De a listán feltűnik Paár Attila , a WHB építőipari csoport tulajdonosa egy egymilliós adománnyal, Baldauf Zsuzsanna, akiről évekkel ezelőtt az Átlátszó megírta, hogy 13 trafikhoz köthető a vele egy címre bejelentett Baldauf Lászlóval, a CBA alapítójával közösen úgy, hogy közben egy koncessziót sem nyertek, Szeivolt István , az Épkar Zrt. két ilyen nevű résztulajdonosa közül az egyik, és több fideszes politikus is, például Bartos Mónika, Győri Enikő, Kósa Ádám, Lezsák Sándor, Trócsányi László és Pócs János.