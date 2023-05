Anyaország :: 2023. május 22. 15:52 ::

A Momentum cigánya kijelentette, hogy Budaházyék szabadon engedése sérti a magyarok igazságérzetét

A momentumos Lőcsei Lajos ma napirend előtt felsorolta a "terrorizmus miatt" elítélt Budaházy György és társai által elkövetett "bűncselekményeket", és azt mondta, az olasz maffia világát idézik ezek a cselekmények, és veszélyes bűnözőket engedett szabadon Orbán Viktor miniszterelnök. Szerinte a büntetőeljárás elhúzódása nem a valós indok a szabadon bocsátásra.

Mi lehet az ok, hogy "Orbán Viktor nyíltan terroristasimogatóvá vált"? Esetleg van valami terve a terroristacsapattal? - tudakolta. Úgy értékelt, morálisan vállalhatatlan Orbán Viktor döntése. Bírálta azt is, hogy Ferenc pápa magyarországi látogatására hivatkoztak a kegyelem megadásakor.

Közölte, nem olyan országot akarnak, ahol elítélt terroristák szabadon járhatnak, a magyar embereknek joguk van a biztonsághoz; olyan embernek adtak kegyelmet, aki meg sem bánta tetteit. Szerinte visszaélés történt a kegyelmi joggal, arcul csapták a magyarok igazságérzetét. Sajnálatos, hogy a rendszer fenntartásához "mindenre is képes fasiszták kellenek" - fogalmazott.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni kegyelmezés joga a köztársasági elnöké, aki nem köteles indokolni döntését, de most megtette. Rámutatott arra is, hogy először még a Jobbik követelte Budaházy Györgyék szabadon engedését, a párt a momentumos képviselő megválasztását is támogatta.

Elmondta, nem igaz, hogy mindenkire kiterjedt volna a kegyelem, még négy kérelmezőnek folyamatban van az ügye. Hozzátette: az államfő a jogerős szabadvesztéseket végrehajtásában függesztette fel, ez azt jelenti, hogy az elítéltek még hosszú ideig a büntetés hatálya alatt állnak. Elmondta, a köztársasági elnök döntését azzal indokolta, hogy az elítéltek hosszú időt töltöttek a büntetőeljárás hatálya alatt.

(MTI nyomán)