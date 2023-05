Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. május 23. 11:40 ::

Völner a bíróságon: egy politikus nem fordíthat hátat, ha segítséget kérnek tőle

Egy héttel azután, hogy Schadl György, a végrehajtói kar nemrég lemondott elnöke vallomást tett a bíróságon, az utóbbi idők egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének másik főszereplőjét, Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt hallgatják meg kedden a Fővárosi Törvényszéken. A Fidesz volt politikusa részletes vallomással készült. A keddi tárgyaláson Schadl és Völner jelent meg a vádlottak közül, de – mint korábban is – csak utóbbi járult hozzá, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla.

Az egykori kormánypárti képviselő a másodrendű vádlottja annak a huszonkét vádlottat felsorakoztató büntetőpernek, melynek előkészítő ülésén tíz, bűnösségét beismerő vádlott fölött már ítéletet mondott a bíróság.

A Völner és Schadl elleni vádpontok közül a leglényegesebb szerint utóbbi korrupciós kapcsolatot alakított ki az akkori államtitkárral. Ennek keretében Schadl György jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pálnak, aki ezért a pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Bár Schadl ezt tagadja, az érintett hét végrehajtó közül hatan beismerték bűnösségüket és a vádiratban foglaltakat.

Völner a keddi tárgyaláson jelezte, hogy vallomást kíván tenni. Elmondta,

továbbra is fenntartja, hogy nem bűnös. Minden vádat visszautasított. Arról sem volt tudomása, hogy bűncselekmény történt.

Állítása szerint soha nem követett el bűncselekményt, feddhetetlen életet él.

Megismételte, soha nem állt korrupciós kapcsolatban Schadl Györggyel. A vádiratban közölt 83 millió forintot sem egyben, sem részletekben nem vett át.

Utalt rá, hogy védőjével továbbra sem fértek hozzá bizonyos bűnjelekhez.

Protokolláris rendezvényen ismerte meg Schadlt, akit agilis fiatalembernek tart.

Csak Schadl Györgyöt ismeri a vádlottak közül, valamint a huszonegyedrenű vádlottat, aki a végrehajtói kar hivatalvezetője volt, és beismerte bűnösségét az előkészítő ülés során.

Mint mondta, amikor ő lett a felettese a végrehajtói területnek, nem is volt végrehajtói kinevezés.

Szóba sem kerülhetett Schadl és közte anyagi jellegű kérdés. Távolságtartás volt kettejük között, amit igazol, hogy Schald mindig tisztelettel beszélt róla, távollétében is.

Szerinte az nem igaz, hogy ő az igazságügyi miniszter általános helyetteseként felügyelte volna a végrehajtói kart. Azt mondta, a miniszternek és az általa kinevezett államtitkárnak volt ilyen jogosítványa.

Neveltetése, életfilozófiája és évtizedek óta végzett munkája idegen attól, amit a vádiratban megfogalmaztak.

Völner ismertette életpályáját is. 1962-ben született, negyedik gyerekként született. Gyerekkora óta munkára nevelték, szülei mindent megtettek taníttatásáért, mindig munkával kereste meg a jövedelmét. Már diákként rendszeresen már dolgozott, például libákat őrzött és teheneket terelt. Mindig megelégedett azzal, amennyit keresett. Mindig legjobb tudomása, és az ország érdekeinek megfelelően végezte a munkáját – sorolta. Már 1994-re fel tudott építeni egy családi házat, ami jelzi, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkezett. Ügyvédi irodáját 2000-ben vették meg, ami azóta is megvan. Felsorolta, hogy földeket, állampapírokat is vettek az évek során. Állandó megbízásai voltak nagyobb cégeivel. Szerinte mindebből egyértelmű, hogy az ügyvédi pályáról nem egzisztenciális okokból váltott a politikai pályára. Azzal, hogy országgyűlési képviselő lett, szüneteltetnie kellett az ügyvédi praxisát.

A volt politikus kampányba illő beszédet mondott, szinte az összes politikai eredményét felsorolta.



Fotók: Varga Jennifer / 24.hu

A hozzá érkező jó ügyeket mindig igyekezett felkarolni, legyen szó akár önkormányzati, civil szervezeti megkeresésről. Arról beszélt, hogy egy képviselőnek mindig tágan kell értelmeznie a munkáját, és mindig bizonyítani kell a segítő készségét. Szerinte ez jelzi, hogy azokban az ügyekben is segíteni próbált, amit most a terhére rónak. Ezt szerinte az ügyészség nem érti. Mint fogalmazott, nem fordíthat hátat, ha segítséget kérnek. Példaként említette, hogy egyeztetéseket folytatott arról, hogy egy cég terméke legyen hungarikum. De elmondta, támogatott kórházfejlesztést is, amit szerinte korrupcióként értelmezni képtelenség. Azt elismerte, hogy pályázati információkat adott azoknak, akik segítséget kértek, és akik nyertek a pályázatokon, azoknak rendszerint gratulált is. Több esetet is felsorolt, amikor szerinte segítséget nyújtott, ám az ügyészség azt próbálja meg kihozni ebből, hogy korrupció történt.

Feddhetetlenségére felhozta az is, hogy a bulvársajtó hónapokig körözött Nyergesújfalun, ahol él, de még a kocsmában sem találtak olyat, aki rosszat mondana róla.

Völner Pál parlamenti államtitkári feladatait is részletezte, és hangsúlyozta, hogy a többi közt a köztestületekkel – így a végrehajtói karral – kapcsolatos munkát nem ő végezte, hanem az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár. Szerinte jogilag sincs kapcsolata a két államtitkárságnak. Neki nem is volt kijelölt feladata az igazságügyi kapcsolatok terén. Egyetlen olyan esetre sem emlékezett, hogy végrehajtói pályázatok felterjesztett sorrendjén változtatott volna.

Elmondta, számos ügyben kellett államtitkárokkal egyeztetni. Végrehajtási ügyekben is. Egyebekben Vízkelety Mariann, és Hajas Barnabás volt államtitkárok meghallgatását kezdeményezte, akik szerinte elmondhatják, hogy nem szólt bele a végrehajtói kinevezésekbe. Hangsúlyozta, a végrehajtói terület felügyelete formálisan 2021-ben került hozzá, ám ebben a fél évben egyetlen végrehajtót sem neveztek ki.

Schadl Györggyel való kapcsolattartását elismerte, elmondta, a devizahiteles ügyek, a magáncsőd intézménye és a végrehajtásokkal kapcsolatos jogszabályváltozások miatt folyamatos kapcsolattartásra volt szükséges Schadl Györggyel, aki gyorsan és megbízható információkat adott neki telefonon is.

Kiemelte azt is, ha az bűncselekmény, hogy olyan ügyekkel is foglalkozik valaki, ami nincs a hatáskörében, akkor ezt a Büntető törvénykönyvben is rögzíteni kellene.

Ilyen volt szerinte annak a találmánynak az ügye is, ami Schadl birtokában volt. Egy „vízhajtású motor”, aminek támogatását valóban próbálta elérni, de kiemelte, valóban azt szerette volna, ha ez a találmány az állam tulajdonába kerülne, mert az ország érdekeit szolgálta volna.

Beszélt arról is, hogy az, hogy Schadl György tevékenysége mire terjed ki más végrehajtókkal kapcsolatban, az semmilyen összefüggésben nincs vele.

Völner bírósági színre lépése elvileg tartogathat meglepetéseket a Fidesz számára is, ugyanis a volt politikus a jelenlegi és a volt igazságügyi minisztert is beidéztetné tanúként a perbe. Védője, Papp Gábor az előkészítő ülésen jelezte, Varga Judit jelenlegi miniszter meghallgatásának fontossága nem kérdéses. Az ügyvéd egy SMS-t is idézett, amely szerint Völner és Varga a végrehajtások ügyéről egyeztettek. Egyben közölte, további SMS-eket is idézni fog. Rajta kívül beidéztetné Trócsányi László volt igazságügyi minisztert is, és még húsz más tanút.

A volt államtitkár vallomása azért is érdekes lehet, mert a lehallgatott telefonbeszélgetések szerint sok mindent tud. A feleségével zajlott rögzített beszélgetés szerint Völner azt mondta:

Tudok olyat mondani, hogy egy-két embernek meginogjon a széke.

Kérdéses, eljön-e ennek az ideje a bíróságon, vagy valaha.

(24)