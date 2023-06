Anyaország :: 2023. június 11. 11:40 ::

HVIM: akiről kiderül, hogy genderpropagandát terjeszt, bocsássák el!

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nyílt levélben fordult a Klebelsberg Központhoz a Pride-hónap során tartandó LMBTQP „érzékenyítések” ügyében. A válasz megérkezett. Alább olvasható a mozgalom vezérkarának közleménye az eset kapcsán:

Mint ismeretes, a Pride-hónap keretében több „érzékenyítő” foglalkozást tartanak tanároknak a külföldről finanszírozott ügynökszervezetek (Háttér Társaság, Labrisz, Amnesty International stb.), melyek során többek között a gyermekvédelmi törvény áthágására biztatják a pedagógusokat. Ennek kapcsán tett bejelentést a Klebelsberg Központhoz Mozgalmunk elnöke, Barcsa-Turner Gábor.



Részlet a Még mindig tabu? című iskolai kézikönyvből

A Klebelsberg Központ hosszas, jogszabályokat idéző válasza röviden összefoglalva a következő: a jogszabályok garantálják a gyermekek biztonságát a deviánslobbival szemben; valamint a tanárok agymosó, szándékosan a fennálló törvények ellen buzdító rendezvényeken magánszemélyként való részvétele nem ütközik semmilyen törvénybe, így az ellen ők tenni nem tudnak, intézkedésre okot adó elemet nem találnak benne.

Először is feltennénk a kérdést, hogy ha ilyen megengedők, és ilyen biztosak a törvények visszatartó erejében, akkor miért üldözik azokat a tanárokat, akik hazafias szervezetekkel, például mozgalmunkkal tartják a kapcsolatot, részt vesznek a gyermektáborainkban? Miért szólnak rájuk „felülről”, hogy a velünk való szerepvállalásukat csökkenteniük kellene?

Attól viszont, hogy egy válasz-e-mailben visszaidézik az aktatologatók a beléjük kódolt törvényeket, a gyermekek még nem lesznek biztonságban. A csukott ajtótól ugyanis nem védenek ezek a törvények. Több esetben is hangoztatták már pedagógusok, hogy ha becsukják az ajtót, akkor azt tesznek, amit akarnak. És pontosan az ilyesfajta „magánszemélyek” érzékenyítésein sajátítják el azokat az alattomos technikákat, melyekkel olyan szintre fejlesztve vihetik be a propagandát az iskolákba, hogy a gyermekek lehet, hogy fel sem ismerik annak mivoltát, így akár panasszal sem élhetnek majd, az pedig, hogy az órán mi történt, soha nem kerül nyilvánosságra. Valamint annak is kis esélyét látjuk, hogy a diákok maguktól bejelentik a törvénytelenség tényét, amennyiben felismerik azt, s még kisebbet annak, hogy még érvényt is tudnak szerezni jogaiknak.

A fennálló törvények tehát nem garantálják a gyermekek biztonságát, hiszen nem adnak lehetőséget a gyermekeket veszélyeztető pedagógusok ellenőrzésére, azok értelmében nem lehet a törvénybe ütköző cselekvésre felszólító eseményeket korlátozni, így követeljük a törvények szigorítását, melyekkel gátat lehetne szabni a tanárok további agymosásának, valamint az LMBTQI-lobbi oktatási intézményekbe rejtett úton való becsempészésének. A szigorítások értelmében követeljük a tanárok ellenőrzését: hogy kik vesznek részt az LMBTQI-lobbi terjesztésében, az ez irányú képzéseken. Követeljük ezen tanárok szankcionálását, hiszen veszélyt jelentenek a gyermekekre, így akiről kiderül, hogy részt vett a genderpropaganda terjesztésében: bocsássák el!

Utolsó pontként pedig megjegyeznénk, hogy nem meggyőző számunkra a magánemberként való részvétel érve alá bújtatás sem, hiszen maguk az ügynökszervezetek is pedagógusoknak, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek hirdetik meg ezen eseményeket, kinyilvánítva szándékukat akár a legkisebbek megrontására is.

Szigorítsák a törvényeket! Védjék meg a gyermekeinket!

Kelt: Székesfehérvár, 2023. 06. 09.