Anyaország :: 2023. június 12. 16:22 ::

Napi Szijjártó: 55 új munkahely 3,6 milliárdból, és akkumulátorgyártó-ranglistavezetők leszünk

A jelenleg zajló beruházások nyomán Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátorok gyártásában, így nélkülözhetetlenné válik ebben a stratégiai fontosságú iparágban, ami garancia a gazdasági növekedés fenntartására - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a japán DENSO új kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az autóipari beszállító vállalat elektromos, illetve hibrid meghajtású járművek alkatrészeinek gyártására szakosodott divíziót hoz létre Székesfehérváron. A 25 milliárd forintos fejlesztést az állam 3,6 milliárd forinttal támogatja, amellyel 55 új munkahely létrehozását, és 135 fő átképzését is segítik.

Közölte, bár a lakosságszámát tekintve Magyarország csak a 95. helyen áll a világban, az elektromos akkumulátorok gyártásában a negyedik a globális rangsorban, és ha lezárulnak a jelenlegi beruházások, akkor feljön a második helyre. "Így tehát az elektromos autóiparban az európai ranglistát mi fogjuk vezetni, mivel a kínaiak vezetik a globális ranglistát" - jelentette ki.

A miniszter arra is kitért, hogy hazánk világszinten már most is 14. helyen áll az inverterek exportjában, és a most bejelentett beruházással tovább fog javulni ez a pozíció.

(MTI)