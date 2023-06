Anyaország :: 2023. június 12. 15:21 ::

Mi Hazánk: elhibázott a kormány gazdaságpolitikája

Toroczkai László (Mi Hazánk) elmondta: a vasárnapi időközi választáson képviselőjük Békés városában megverte a Fidesz jelöltjét, ami azért is történhetett, mert a magyarok nagyon fel vannak háborodva a kormány intézkedései miatt, így a kutakkal kapcsolatos tervek miatt is. Jó, hogy sikerült jobb belátásra bírni a kormányt és meghátrált ebben az ügyben - közölte. Hozzátette: pártja sok más ügyben is meghátrálásra szeretné bírni a kormányt.



Kiemelte: a rossz, elhibázott gazdaságpolitika miatt üres az államkassza, ezért talál ki a kormány újabb sarcokat, és még mindig nem érti, hogy a gazdaságpolitika a hibás. Valóban tiltakozni kell a gazdasági migránsok elosztása ellen, de az sem jó, hogy a kormány vendégmunkások beáramlását lehetővé tevő törvényt akar elfogadtatni az Országgyűléssel - mondta. Hozzáfűzte: ezzel még jobban letörik a fizetéseket Magyarországon.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy bár a képviselő szerint elhibázott a kormány gazdaságpolitikája, a tények nem ezt mutatják. Egymillió új munkahely jött létre, amit a baloldali képviselők teljesíthetetlennek tartottak, az EU legjobbjai közé tartozik a gazdasági növekedés, és a kormány hatékony gazdaságfehérítő intézkedéseket hozott - sorolta.

Úgy vélte, ma már munkaerőhiány van Magyarországon, ezért a gazdaság teljesítményének fenntartásához szükséges lépéseket tesz a kormány.

(MTI)