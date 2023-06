Anyaország :: 2023. június 13. 10:44 ::

Egy sztrájk tanulságai

Tudjuk: a kormány gazdaságpolitikája arról szól, hogy olcsó munkaerőt biztosítunk a multik számára, szerintük ez a kölcsönös tiszteleten alapul, munkát és jó körülményeket adnak a magyaroknak - mondják ők. A kormány pedig nem igazán támaszt feltételeket feléjük, sőt, úgy tűnik, egy-egy külföldi beruházó előnyt élvez mindennel szemben, pusztán azért, mert "önzetlenül" itt fektet be. Ebből kifolyólag igyekezett is a kormány, amennyire csak lehet, háttérbe szorítani, leépíteni a munkavállalói jogokat. Erre jó példa az, ami most Székesfehérváron történt.

Teljesen leállt a termelés Európa egyik vezető alumínium-hengerművében, tehát igencsak komoly volt a helyzet. Az Arconic-Köfémről van szó. Ma reggelre virradóra megállapodás született, amelyről hírt is adtunk , de érdemes az előzményeket és a körülményeket is kifejteni.

A képlet nem annyira egyszerű, nem a klasszikus történetről van szó, hogy adott a multi, és adott a magyar dolgozó, akinek nincs sok beleszólása. A cég gyökerei ugyanis 1941-ig nyúlnak vissza, a Székesfehérvári Könnyűfémmű megalakításáig. Aztán a rá következő évtizedekben viharosan változtak a cég tulajdonviszonyai.

- Az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. a hengerműben, az öntödében és az üzleti támogató szervezeti egységekben kb. 800 főt foglalkoztat. A vállalat számos globális Arconic vállalkozás számára nyújt támogatást, és teljes mértékben a felelősségteljes, biztonságos működésre fókuszál, szoros együttműködésben az ügyfelekkel, beszállítókkal és a társadalmi közösséggel - olvasható a cég honlapján.

Aztán idén májusi hír, hogy az Arconic Corporation bejelentése szerint végleges megállapodást kötöttek arról, hogy az Apollo Global Management, Inc. által kezelt alapok egyik leányvállalata megvásárolja a vállalatot egy teljes mértékben készpénzes tranzakció keretében, mintegy 5,2 milliárd dollárért. A tranzakció magában foglalja az Irenic Capital Management leányvállalatai által kezelt alapok kisebbségi befektetését is.

- Ez a tranzakció jelentős prémiumot jelent az Arconic részvényesei számára, és lehetővé teszi a vállalat számára, hogy elérje hosszútávú céljait. Örömünkre szolgál, hogy megállapodásra jutottunk az Apolloval - nyilatkozta Fritz Henderson, az Arconic Igazgatótanácsának elnöke. Amit érdemes tudni, hogy az Arconic Corporation (NYSE: ARNC) a világ egyik vezető alumíniumalapanyag-előállító vállalata, amelynek központja Pittsburgh-ben, Pennsylvaniában található. Az érthetőség kedvéért szögezzük le, vannak tehát még magyarok a helyi vezetésben, de felsőbb szinteken más a fekvés.

És, hogy mit követeltek most a munkavállalók?

A munkabeszüntetés oka, hogy a munkáltató nem volt hajlandó a dolgozók által követelt további 5,5 százalékos bérkiegészítésre. Az eredménytelen bértárgyalás után május 23-án a dolgozók már tartottak egy kétórás figyelmeztető sztrájkot, akkor még Székely Tamás látott reményt a munkabéke visszaállítására és a megállapodásra, azóta viszont szerinte a magyar menedzsment kihátrált ebből.

Helyi informátoraink szerint egyébként a helyi vezetés hajlott volna a gyorsabb megállapodásra, ám a felsőbb vezetésben egy francia ezt nem támogatta, és úgy fogalmazott, majd ők megmutatják, hogy kell az ilyet rendezni.

S, mint fentebb írtuk, ma reggelre végülis megszületett - ha nem is könnyen - a megállapodás.

"Elmentünk a falig. Ezzel a megállapodással nyugvópontra kerülhet az Arconic dolgozóinak bére 2023-ra. Ezt az eredményt a sztrájkban részt vevő kollégák érték el, ami egy erős összefogás eredménye lett. Ez a bérjuttatás sokaknak több mint 5,5 százalékos jövedelemnövekedést jelent az előző évhez képest. Ha a munkáltató korábbi 10,8 százalékos emeléséhez adjuk hozzá, akkor érdemi emelésről beszélhetünk. Így a keddre tervezett demonstráció elmarad" - fogalmazott a közleményében Székely Tamás szakszervezeti vezető.

Két dolgot tartok érdemesnek kiemelni:

1. Látható, hogy, akár a győri Audinál, úgy itt is a kitartó sztrájknak volt végül is eredménye, nem igaz tehát az az állítás, hogy úgy sincs értelme.

2. Persze, mint mindennek ebben a közegben, sajnos itt is vannak árnyoldalak, még ha valóban jól is néz ki a 10,8%-os béremelés. Belső információink szerint többeknél más a helyzet. Ugyanis ez a 10,8% átlagban értendő, és több munkavállaló 4 százalékos emelést kapott, ami finoman szólva nem inflációkövető, ráadásul például a 330-350 ezer forintos alapbérrel számolva ez az emelés szabad szemmel alig látható.

Úgyhogy ne legyünk biztosk abban, hogy most hallottunk utoljára az országos médiában a székesfehérvári cégről.

Lantos János - Kuruc.info