Egy tanú szerint Schadl Völnerre hivatkozva kért több pénzt

Három napon át tanúmeghallgatásokkal folytatja Tóth Erzsébet tanácsvezető bíró a Schadl–Völner-per tárgyalását. Kedden reggel bv.-őrök kísérték a tárgyalóteremhez Schadl Györgyöt és a harmadrendű vádlottat, Rehák Róbertet. A korrupciós ügy február óta tart, már tíz vádlott esetében ítélet is született.



Míg a tárgyalás előtt Rehák az ügyvédjével egyeztetett, addig Schadl György kék füzeteket szorongatva állt a terem bejárata előtt. Nem volt egyedül, egy maréknyi kommandós őrizte őt. A tárgyaláson ezúttal Völner Pál is megjelent.

A tárgyalás kedden tanúmeghallgatásokkal folytatódott, köztük védett tanút is meghallgattak volna, de erre végül nem maradt idő.

Nemcsak Schadl, Völner és Rehák Róbert, de a negyed-, a hatod- és a tizennegyedrendű vádlottak is a helyszínre érkeztek. A tárgyalás kezdetén olyan sok védő jelent meg a teremben, hogy Völner Pált és a tizennegyedrendű P. Zsuzsa vádlottat is a második sorba küldte a tanácsvezető.

A tanúmeghallgatási nap elején közölte a bírónő, hogy távmeghallgatás lesz, miután két tanúval kapcsolatban is kérte az ügyészség a különleges bánásmódot. A bíróság ezzel nem értett egyet, de mivel a tanúk kérték, hogy Schadl György távollétében hallgassák meg őket, végül a videós távmeghallgatás mellett döntöttek. Ezt több védő is ellenezte, és hosszas vitába kezdtek Tóth Erzsébet bírónővel, mivel sérelmezték, hogy így nem tudják úgy kérdezni a tanúkat, mint ha a helyszínen lennének.

Elsőként S. Zoltán végrehajtót hallgatta meg a tárgyalóteremben a bíróság. A férfi sokáig, négy éven át töltötte be ezt a munkakört egy Pest vármegyei irodában. Elsőként párja, F. Vivien lett végrehajtó, majd egy régi barátja, Sz. Balázs, és végül ő került egy-egy végrehajtói irodába. A vallomásában elmondta, hogy barátja nagyon szeretett volna végrehajtó lenni, és több pályázatot is beadott, mire megnyert egy helyet Monoron. Az átadás-átvétel a régi végrehajtóval nem ment könnyedén, még az ügyeit se akarta átadni a tanú elmondása szerint.

– Szüksége volt húszmillió forintra, hogy ingatlant vegyen és irodát üzemeltessen. Az élettársam, Vivien utalta át a pénzt és kértük, hogy az első osztalék kifizetésével adja vissza – vallotta S. Zoltán. Ő maga 600 ezer forintot küldött át párjának, hogy azzal együtt menjen a pénz, de nem tudja, végül mennyit és hogyan fizetett vissza Sz. Balázs. Nem tud róla, hogy Schadl György bármelyik végrehajtó kinevezésében eljárt volna, de Völner Pál neve már ismerős volt neki barátjával kapcsolatban.

Harminc helyett ötven százalék



Az osztalék harminc százaléka helyett már ötvenet kellett átadnia Schadl Györgynek, aki Völner Pálra hivatkozva emelte meg az osztalék fizetését. A tanú már nem tudta megmondani, hogy mégis miért kellett Schadlnek utalni az osztalékból.

Míg Rehák Róbert és Völner Pál figyelmesen hallgatták a tanút, addig Schadl György folyamatosan jegyzetelt, csak néha nézett fel a papírokból. A volt államtitkár csak azután vette elő a vaskos mappáját, és kezdte el böngészni a papírjait, amikor már sokadszor merült fel a neve.

Kiderült, hogy a végrehajtói irodákban két pénztár működik, az egyikben az ügyfelek befizetései szerepelnek, míg a másik az iroda egyéb költségeit fedezte. Utóbbi egy páncélszekrényben volt Schadl budaörsi irodájában, amihez Schadlön kívül a negyedrendű vádlottnak és F. Viviennek volt hozzáférése. Utóbbi egy Excel-táblázatban vezette a pénzmozgásokat. S. Zoltán tudomása szerint volt, hogy a hatodrendű vádlott rossz helyre utalta a Schadlnak szánt pénzt, amiért a végrehajtói kamara elnöke dühből kirúgta.

Később Schadl elintézte, hogy a hatodrendű vádlott egy másik végrehajtói irodában dolgozhasson tovább.

A tanú az ügyésznő kérdéseire elmondta, hogy párja, F. Vivien és Schadl György jó viszonyt ápoltak, nem volt Schadl részéről bizalomvesztés. Sőt volt, amikor az élettársa is részesült végrehajtói pénzekből. Schadl védőjének kérdései szerint ugyanakkor a végrehajtói kar elnöke nem a kinevezésért cserébe kérte a pénzt Sz. Balázstól, hanem ő is kölcsön adott a végrehajtónak, és ezt a kölcsönt fizette vissza Schadlnak a monori végrehajtó. S. Zoltán azt is elmondta, hogy Schadl soha nem kérte személyesen a pénzt Sz. Balázstól, hanem a bizalmi emberét, F. Vivient küldte az összegekért.

A hosszú kérdések miatt nem került sor F. Vivien meghallgatásra, őt jövő héten kérdezheti majd a bíróság. A csúszás miatt még októberben is tanúmeghallgatások lesznek a törvényszéken, írja az Index.