Anyaország :: 2023. június 16. 07:59 ::

Orbán szerint csak Trump tudná megállítani a háborút

Két atomnagyhatalom urántartalmú lőszereket akar bevetni Magyarország szomszédjában: ebből látható, hogy a háborús helyzet minden korábbinál súlyosabb - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.

A csütörtökön rögzített beszélgetésben a kormányfő közölte: a helyzet súlyosságát az mutatja leginkább, hogy az amerikai elnök már arról beszél, hogy nincs abban kivetnivaló, ha Ukrajna urántartalmú lőszereket kap az Egyesült Államoktól, mire az orosz elnök "azt mondja, hogy hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten".

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúnak nincs megoldása a harctéren, a tűzszünet, a béketárgyalások állnak az érdekében a világnak, Európának és benne Magyarországnak is.

A miniszterelnök kiemelte: "spekulánsok mindig vannak, ha háború van", és Soros "György" "egy háborús spekuláns, aki hatalmas emberi veszteségek árán reméli, hogy anyagi előnyhöz juthat". Azonban a békepártiaknak lesz igazuk, tehát Magyarország jó oldalon áll - jelentette ki.

Megjegyezte: aggasztó, hogy az Egyesült Államok volt elnökével, Donald Trumppal szemben eljárást indítottak, "mert ha van a nyugati világban ma olyan ember, aki ezt a háborút meg tudja állítani, és békét tud teremteni", az ő, és Magyarország érdeke az lenne, hogy az Egyesült Államok élén is egy békepárti ember álljon.

Mindenütt csak Soros, más szereplők nem is léteznek



A kötelező migránskvótáról szóló döntéssel, úgy tűnik, a "Soros-birodalom visszavágott és egy puccsszerű, nagyon gyors döntéssel lenyomták az európaiak többségének a torkán ezt a kötelező migránskvótát" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.

Kifejtette: az elmúlt években úgy tűnt, hogy át tudják fordítani a brüsszeli döntéshozók figyelmét a kötelező szétosztási migránskvótáról a határvédelemre, "mert nem úgy kell megoldani ezt a helyzetet, hogy szétosztjuk a migránsokat, hanem úgy, hogy megvédjük Európa külső határait".

De "egyszer csak most jön egy döntés, elég puccsszerűen és gyorsan, amely azt mondja, hogy amelyik ország nem enged be migránst, arra erőnek erejével rájuk fogják őket kényszeríteni". Van összefüggés aközött, hogy "éppen a napokban adta át Soros György a birodalmának irányítását a fia számára, aki meg is mondta, hogy ő sokkal direktebben akar politikát csinálni Amerikában is, meg Európában is", és most "a Soros-birodalom lendült itt ellentámadásba" - mondta a kormányfő.

(MTI)