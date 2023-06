Anyaország :: 2023. június 20. 13:47 ::

Egymilliót át kellett adni Völner Pálnak, de még így is megérte

F. Vivient még a múlt héten akarta meghallgatni a bíróság, ám erre nem jutott idő, így ezen a héten a tervek szerint két napon keresztül kérdezhetik őt a védők, az ügyész és a bírónő is. A nő korábban Schadl György egyik bizalmi embere volt, most viszont szigorú intézkedések után még csak egy teremben sem akart tartózkodni egykori munkáltatójával.

A nyári ítélkezési szünet előtt még két alkalommal tárgyalja Tóth Erzsébet bírónő a Schadl–Völner-pert. A mai napon és csütörtökön F. Vivien, Schadl György egykori bizalmi embere és a végrehajtói irodájának gazdasági munkatársa fog tanúként vallani. A nő még a meghallgatása előtt kérte a bíróságtól, hogy ne kelljen egy teremben sem lennie korábbi főnökével.

A bírónő végül a távmeghallgatás mellett döntött, Schadl Györgynek is lehetőséget adva, hogy kérdéseket intézzen a volt kollégájához.

A tárgyalóteremben, bár idézve nem volt, megjelent Schadl György apja, az ügy tizennyolcadrendű vádlottja is. A harmadrendű vádlottat, R. Róbertet pár percnyi csúszással állították elő, addig is Tóth Erzsébet bírónő számba vette a jelenlévőket: Schadl György, Völner Pál és R. Róberten túl ismét jelen van a negyedrendű M. Viktor, Schadl sofőrje és a hatodrendű Cs. Éva, valamint a múlthéten meghallgatott tanú, S. Zoltán.

Még mielőtt érdemben elkezdődhetett volna F. Vivien meghallgatása, Schadl György védője ismét kifogásolta, hogy miért távmeghallgatással lehet csak kérdezni a tanút. Hosszas diskurzus után végre kezdetét vehette a koronatanú meghallgatása. F. Vivien, bár szintén a Fővárosi Törvényszék épületében tartózkodik, de egy földszinti szobából jelentkezett be videóhívással.

Egy igazi úriember

Mint elmondta, 2011 óta dolgozott Schadl Györgynek, kezdetben pénzügyi feladatokat intézett, majd Schadl privát dolgaival kellett foglalkoznia. Kérte, hogy vegyen fel maga mellé valakit, ekkor került a képbe M. Viktor. A férfi a sofőrfeladatok mellett Schadl ingatlanügyeit is intézte F. Vivien elmondása szerint. Állítja, hogy miután a végrehajtói kar elnökének nevezték Schadlt, jó kapcsolat alakult ki a kar és az igazságügyi minisztérium között.

Hozzátette, hogy nem tud arról, hogy lennének politikai kapcsolatai volt főnökének.

Ellenben Völner Pált fogadta az irodájában, de erre csak pár alkalommal került sor R. Róbert is csak néhányszor jelent meg az irodában. „Vehemes, jó kedélyű... egy úriember” – jellemezte a harmadrendű vádlottat. Az utolsó szavain felnevettek néhányan a padsoroknál, R. (azaz Rehák) Róbert eközben halkan megköszönte a méltatást. Részletesen elmondta, hogyan zajlott egy végrehajtói pályázat és kinevezés, de nem tud róla, hogy valaha is részt vett volna egy ilyen meghallgatáson.

Egy rövid szünet után a bírónő jelezte, hogy ma az elhíresült Excel-táblázatokról nem fog szó esni. Így most egy másik fontos elemről beszélt F. Vivien, a házipénztárról. A páncélszekrényben kezdetben csak munkavállalói szerződéseket, váltópénzt és a céges autók pótkulcsait tartották. Idővel viszont bekerült oda Schadl magánvagyona, ékszereket és néhány bizonyítványát is ott tartotta, ahogy a felesége is.

Balázsnak még így is meg fogja érni

Kezdetben papíron vezették a pénztári be- és kifizetéseket, majd az ő döntésére tértek át az Excel-táblázathoz, amihez Schadl sofőrjének, M. Viktornak is volt hozzáférése.

Előfordult, hogy Schadl György rezsijét ebből a pénzből fizettük, vagy ha jött postai csomag, azt innen intéztük. Miután már nagyobb összegek is bekerültek a páncélba, volt, építési vállalkozó is innen kapott pénzt. Előfordult, hogy kifogyott a kassza, és csak Schadl György tudta feltölteni készpénzzel. Kezdetben csak pár milliót, később már tízmilliókat fizetett be.

F. Vivien elmondása szerint Schadl szívesen adott kölcsönt a munkatársainak, ahogy neki is, de már visszafizette az összeget. Úgy tudja, hogy a hatodrendű Cs. Éva is kapott pénzt, hogy beindítsa a végrehajtói irodáját.

Schadl egy alkalommal megkérdezte, hogy tudnak-e egy megbízható embert, és F. Vivien ekkor ajánlotta neki Sz. Balázst, aki később megkapta a monori iroda vezetését. Akkor állítása szerint nem hangzott el, hogy a kinevezésnek ára lesz, de később kiderült, hogy az osztalékán többekkel is osztoznia kell majd.

Ebből a részből egymilliót átad annak, aki segíti, Völner Pálnak – F. Vivien állítása szerint ezt a Schadllel folytatott beszélgetése közben mondta el neki a végrehajtó, amikor közölte a nővel, hogy „Balázsnak még így is meg fogja érni”.

Sz. Balázs először nem akarta kifizetni az összeget, de a vallomás szerint tartott Schadltől, ezért inkább belement a dologba. Még F. Vivien is kapott a kapcsolattartásért pénzt, 40 millió forintot. Azt viszont nem tudta, hogy ki az a Völner Pál, úgy kellett rákeresnie.

Schadlnek meggyűlt a baja egy kutyával

A nő vallomása közben Völner Pál és Schadl György is figyelmesen hallgatta a koronatanú mondatait, csak néha egy-egy fejcsóválás közben jegyzeteltek valamit.

A szünet után visszakísérték Schadl Györgyöt a tárgyalóterembe, de nem volt sima az útja, a folyosón ugyanis majdnem nekiugrott egy másik tárgyalás miatt ott lévő, pórázon tartott bv-s kutya, és fejmagasságig ágaskodva addig ugatta, amíg az őrök el nem kísérték.

A múlt héten F. Vivien párját, S. Zoltánt kérdezhették a tárgyalás résztvevői. A férfi egy monori végrehajtói irodában dolgozott barátjával, Sz. Balázzsal együtt. Az ő meghallgatásán állította, hogy Schadl F. Vivienen keresztül kérte a férfitől az osztalék harminc százaléka helyett már a felét.

Völner Pál nevére hivatkozott, hogy miatta kell magasabb százalékú osztalékot fizetni Schadlnak.

A tanú a maratoni meghallgatáson azt már nem tudta megmondani, hogy a végrehajtói kar volt elnöke miért kért pénzt a monori iroda osztalékából.

Nemrég kiderült, hogy rendőrségi nyomozás indult a sajtóban kiszivárgott hangfelvételek ügyében. Ezeken hallhatóak a volt államtitkár és végrehajtó telefonos beszélgetései.

(Index nyomán)