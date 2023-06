Anyaország :: 2023. június 20. 17:24 ::

Szerdán másodfokú hőségriasztás lép életbe

Szerda nulla órától péntek éjfélig tartó másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére az országos tisztifőorvos - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden közös közleményben az MTI-vel.

Azt írták: a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Ajánlásuk szerint a kánikula idején - kiemelten 11 és 15 óra között - lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, kerülje a szervezetet terhelő fizikai munkát, ezen kívül javasolják a napi többszöri, langyosvizes zuhanyozást.

A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre.

A vízparton a nyári napokon 11 és 15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a fürdőzők kerüljék a napozást. Ha nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget - szól az ajánlás.

A szem védelme érdekében UV-szűrős lencse, napszemüveg viselését javasolják. Fontosnak tartják, hogy a bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzünk meg, illetve napozást követően az emberek hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, felhevült testtel semmiképp se ugorjanak a vízbe.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy autóban soha ne hagyjunk gyereket és háziállatot. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet, és még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Kiemelték: ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

Kérik, hogy az autóval közlekedők fokozott óvatossággal vezessenek, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

Kitértek arra, hogy a hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményekben légdugó alakulhat ki. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba, és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, kéményseprőt kell hívni - olvasható a közleményben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.

Csütörtökön sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, reggelre általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő, de a tópartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb idő lesz. Délután 29-36 fok valószínű.

Pénteken az érkező hidegfront előtt már kialakulhatnak záporok, zivatarok, majd a front mentén nyugat felől egyre több helyen számíthatunk záporesőre, zivatarra, heves zivatar is kialakulhat. A hajnali 17-23 fokról 30 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a déli, délkeleti megyékben lesz a legmelegebb. Délután nyugat felől már elkezdhet hűlni a levegő.