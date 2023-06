Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. június 21. 13:45 ::

Elfogták a Lobbanó utcai idős magyart agyonverő és kifosztó dagadt cigányt és szukáját

A budapesti rendőrök aprólékos nyomozómunka eredményeként a TEK segítségével fogták el azt a férfit és nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy három hete megöltek és kifosztottak egy idős embert a főváros XVI. kerületében - közölték a Police.hu-n.

Budapesten, XVI. kerületi házában 2023. május 28-án délután holtan találtak egy 80 éves férfit. Az idős ember halálát bántalmazás okozta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az elsődleges adatok egy fiatal nőre terelték a gyanút, az eljárás során azonban a nyomozók megállapították, hogy a nőnek nincs köze a bűncselekményhez.

A további aprólékos adatgyűjtés eredményeként az életvédelmi nyomozók azonosították a "feltételezett" elkövetőket: a 27 éves "Sz." Alexandrát és az 52 éves "C." Istvánt. A büntetőeljárás adatai szerint a nő és a férfi 2023. május 26-án késő este ment be az idős ember házába, ahol olyan súlyosan bántalmazták az áldozatot, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe. A lakásból aranyláncot és bankkártyát vittek el, utóbbival két alkalommal pénzt is vettek fel a sértett számlájáról.

A "feltételezett" elkövetőket a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége június 20-án délután egy budaörsi parkolóban fogta el.

"C." Istvánt és "Sz." Alexandrát a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A nőt ezen kívül kifosztás bűntett és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétség elkövetésével is gyanúsítják. A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói mindkét gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.