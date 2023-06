Anyaország :: 2023. június 22. 07:15 ::

Vályogház vásárlásához igényelt lakáshitelnél a bankok egyedi feltételeket támasztanak

A bankok, bár óvatosak a vályogból épült ingatlanok hitelezésekor, többségük nem zárkózik el ezektől az ügyletektől, de egyedi feltételeket támaszthatnak; a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) szempontjából azonban nem számít, hogy az ingatlan milyen építőanyagból készült - közölte a Bankmonitor pénzügyi portál az MTI-vel.

Kitértek rá, hogy a 2022-es népszámlálás előzetes adatai szerint 600 ezer részben vagy egészben vályogból épült lakóingatlan van Magyarországo, számuk megegyezik a panellakásokéval, ezek teszik ki a teljes lakásállomány 13-13 százalékát.

A vályog megítélése nagyon vegyes, sokan tekintenek rá úgy, mint a jövő környezetbarát építőanyagára, ugyanakkor sokszor a szegénység, a rossz minőségű otthon szinonimája is, mert a legtöbbször kisebb településeken, falvakban, tanyákon található vályogházak zöme régi, rossz állapotú ingatlan.

A megfelelően karbantartott és szigetelt vályogház tartóssága versenyezhet egy téglaépítésű ingatlanéval, ám a beázások, a vizesedések komoly károkat képesek okozni benne, ezért a vályog épületek értéke legtöbbször alacsonyabb, mint a velük azonos paraméterű konkurenseké - hívták fel a figyelmet.

A Bankmonitor szerint van bank, amelyik nem csak a vályogházakat nem hitelezi meg, de már az is elutasítási ok lehet, ha az épületnek egy része ebből készült, így legfeljebb a telket fogadják el fedezetként. Ezért nagyon fontosnak nevezik, hogy a vevő ne fizessen foglalót az értékbecslést megelőzően. A bankok értékbecslői különösen figyelnek arra, hogy a vályogházaknál jó állapotú legyen az ereszcsatorna, esetleg elvárják, hogy az épületet beton alap, járda vegye körül. Lényeges az is, hogy az ingatlan belmagassága legalább 2,5 méter legyen - írták.

Megjegyezték, hogy ugyanakkor a csok - családi otthonteremtési kedvezmény - és a Falusi csok szempontjából nem számít, hogy az adott ingatlan milyen építőanyagból készült, és segíthet a Babaváró hitel is, mivel az szabad felhasználású. A Babaváró és a csok-támogatás önerőként is felhasználható, ami kompenzálhatja a kisebb összegű lakáshitelt - hívták fel a figyelmet.