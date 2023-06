Anyaország :: 2023. június 28. 08:40 ::

Schadl anyja betört a felszámolói piacra - 61 évesen vágott bele a nagy üzletbe

A végrehajtói kar volt elnökének édesanyja a semmiből jelent meg a kormány által 2021-ben újraosztott felszámolói piacon. A nyugdíjkorhatár előtt álló asszonynak korábban semmilyen üzleti érdekeltsége nem volt, azóta viszont két felszámoló cégben tulajdonos. Az egyik az állami felszámolói pályázat leadási határidejének napján jött létre, és a fia érdekeltségében álló városmajori irodaházában székel. A társaságok felbukkannak a Schadl-ügy nyomozati iratai között is, a nyomok pedig arról árulkodnak, hogy a végrehajtók volt elnökének bőven volt kapcsolata velük, írja a 24.



Illusztráció: Csóti Rebeka / 24

Az eddig feltérképezettnél is jóval szorosabb szálak fűzik Schadl Györgyöt a kormány által 2021-ben újraosztott, évi 3–6 milliárd forintosra becsült felszámolói piachoz, a lap ugyanis a végrehajtók volt elnökének 64 éves édesanyját azonosította két felszámoló cég tulajdonosaként.

A Schadlékhoz köthető irodaházba bejegyzett ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Kft. 50 százalékos tulajdonosa, Hazai Edit Rozália nem más, mint Schadl György édesanyja.

A családi kapcsolat eddig nem volt nyilvánvaló, ugyanis a 64 éves asszony nem a leánykori nevén szerepel a cégnyilvántartásban. Ugyanakkor a földhivatali adatokból látható, hogy a leánykori neve Pozsár Edit Rozália, ami megegyezik Schadl György édesanyjának – a cégadatok közt fellelhető – nevével.



A Schadlékhoz köthető irodaház a Városmajor utcában (fotó: Mohos Márton / 24)

Ráadásul nem ez az egyetlen felszámoló cég, amiben Schadl anyja tulajdonos: 50 százalékos üzletrésze van a Paladino Felszámoló Kft.-ben is. E cég társasági szerződését Garabits Márton ügyvéd ellenjegyezte, aki Schadl céges ügyeiben is eljárt, és akit „Marciként” emleget a végrehajtók volt elnöke a nyomozati dokumentumokban. Ezek az iratok tartalmazzák Schadl határidőnaplójának bejegyzéseit is. A Schadl sofőrje és személyi asszisztense által vezetett naplóban szerepel egy 2021. májusi feljegyzés, ami Schadlt még közelebb hozza a már említett, papíron az édesanyja tulajdonában álló vállalkozásokhoz:

Garabits Marcinak 2m Ft vinni + paladino, protrust aláíratva + 66 mFt.

Bár a naplóbejegyzésből a 2 és 66 millió forintos pénzmozgás okáról nehéz volna pontos következtetéseket levonni, annyi elmondható, hogy a végrehajtói kar elnöke szorosan rajta tartotta a kezét a felszámoló cégeken.

Schadl György édesanyjának az Opten cégnyilvántartási adatai szerint a két felszámoló társaság 2020-as megalapítása előtt semmilyen gazdasági érdekeltsége nem volt. A nyugdíjkorhatár előtt álló asszony 61 éves volt, amikor úgy döntött, hogy vállalkozni fog, és belevág a felszámolói üzletbe, aminek piaci viszonyait épp átrendezni készült a kormányzat Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter közreműködésével. Közösségi oldalán a nyilvános bejegyzések között egyébként semmi sem árulkodik arról, hogy üzletasszony lett.

Érdekes mellékszál, hogy egyik cége, a Paladino Felszámoló Kft. központi ügyintézésének helyszíne a ferencvárosi Páva utcában van, egy olyan épületben, ahova további öt – egymástól elvileg független, ám személyi összetételében átfedéseket mutató – felszámoló cég van bejegyezve. Ezek egyike a Pre-Holding Kft., ami Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőügyében is felbukkant. Ez a cég végezte a politikushoz köthető Magyar Termés TÉSZ Kft. felszámolását, a társaság képviselői a bíróság előtt beismerték, hogy megvesztegették őket az eljárás során.

A felszámolói piacot két éve osztotta újra a kormány. 2021 márciusában jelent meg a közlemény arról, hogy megvannak a nyertesei annak az állami pályázatnak, amely meghatározta, a jövőben kik tevékenykedhetnek felszámolóként, vagyis kik végezhetik a fizetésképtelenné váló vállalkozások felszámolását. A kormányzat 130-ról 90-re csökkentette e cégek számát, ráadásul 51 új vállalkozás került be a nyertesek közé; a győztesek nevét tartalmazó lista alapján ezek csaknem felének van kormánypárti kötődése.

A 24 összesítése szerint ráadásul az újonnan alapított cégek legalább felét a felszámolói pályázatok leadási határideje előtt néhány héttel vagy néhány nappal hozták létre. Ezek között is kirívó az egyik olyan felszámoló cég, ami Schadl György édesanyja tulajdonában áll. A ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Kft.-t ugyanis a felszámolói pályázatok leadási határidejének napján alapították, a társaság hivatalos cégbírósági bejegyzése pedig csak egy hónappal a leadási határidő után történt meg. A cég bejegyzési illetékét Marton Adorján fizette meg, akinek a neve többször feltűnik Schadl György és Völner Pál volt igazságügyi államtitkár korrupciós ügyének nyomozati irataiban. Martont egyébként Schadl tanúként idéztetné a bíróságra.



Schadl György a Fővárosi Törvényszéken 2023. június 13-án (fotó: Szajki Bálint / 24)

Mivel a ProTrust Kft. sem adószámmal, sem cégjegyzékszámmal nem rendelkezett a pályázat leadásakor, a 24 megkereste a területet jelenleg felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, érdeklődve a többi közt arról, hogy a kötelező elemek hiánya hatással volt-e a pályázatok elbírálására. Az állami szervezet érdemben nem válaszolt a kérdésekre. Pedig miközben Schadl anyjának cége ezek híján is nyerni tudott, volt olyan évtizedek óta működő felszámoló cég, amelytől azért vontak le pontot a pályáztatás során, mert „nem volt elég részletes az irodai berendezés leírása”.