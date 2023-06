Csütörtökön újabb 3 önkormányzati képviselő jelentette be lemondását a Komárom-Esztergom megyei Ácson az épülő kínai katódgyár miatt. Így a nyolc fős testületből már öten érezték úgy, hogy félre lettek tájékoztatva, és ezért nem tudják megfelelően képviselni az ácsiak érdekeit, számolt be róla az Euronews.

A cikkben emlékeztettek, az ácsiak már a beruházás bejelentése óta tiltakoznak az ellen: nyílt levelet írtak a városvezetésnek, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. A Kiáll(t)unk Ácsért csoport vezetője, Lipka Zoltán szerint se a szennyvízvezeték, se az úthálózat nem bír el ekkora terhelést. A zaj és környezetszennyezés pedig a szomszédos Banát és Bábolnát is veszélyezteti.

Márpedig 900 dolgozóra lesz szükség az új katódgyárban. Ha pedig a környékbeliek nem töltik fel a helyeket, ide is érkezhetnek a közép-ázsiai és távol-keleti segédmunkások, akárcsak a gödi Samsunghoz.

Fülöp Ferenc, a kivitelező Bamo Technology Hungary Kft. közkapcsolati igazgatója azzal nyugtatta az ácsiakat, hogy a szomszédságukban épülő katódgyár egy hipermodern kirakatberuházás lesz, ami soha nem látott adóbevételt fog hozni a városnak. Mindenhez megújuló energiát fognak használni, és az üzemnek nem lesz nagyobb a környezetterhelése, mint egy gyógyszergyárnak.

A hatalmas titkolózást pedig azzal magyarázta, hogy az EU-s szabályok szerint addig egyetlen részletet sem szabadott elárulniuk, amíg ki nem derült, hogy hol létesül a Bamo Technology első Európai gyára.

Czunyiné szerint az ácsiak kérték, hogy telepítsenek valami nagy gyárat a városba

Péntek reggel egy hosszú levelet találtak az ácsi lakosok a postaládájukban a helyi fideszes országgyűlési képviselőtől, Czunyiné Bertalan Judittól – derül ki a hvg cikkéből. A körzet fideszes országgyűlési képviselője szerint a Magyarországra települő akkugyárak „jelentősen meghatározzák a magyar gazdaság működőképességét”.

A volt köznevelési államtitkár többször is tárgyalt a tervezett üzem képviselőivel, és ez alapján közölte, hogy „a technológia során sem káros gázok, sem légszennyező anyagok nem kerülnek ki az üzemből”. Sőt, meg is állapodott velük abban, hogy létrehoznak egy munkacsoportot, a vállalat, a város önkormányzata, és a helyi civil szervezetek részvételével, amelyen keresztül tájékoztatnak a beruházási és tervezési folyamatokról.

A fideszes politikus írt arról is, hogy a most tiltakozó civilek kérték, hogy telepítsenek valami nagy gyárat a városba.

A most hangadó tiltakozók és rágalmazók akkor azt kérték, jöjjön Ácsra is valami nagyberuházó, ne csak Komáromba, jelöljön ki a kormány beruházási célterületet, hogy a város pénzügyileg is stabil legyen. Most itt van.