Anyaország :: 2023. július 1. 16:30 ::

Mirkóczki momentumos kihívót kap Egerben

Saját polgármester-jelöltet jelentett be Egerben a Momentum: Jánosi Zoltánt. A politikus – Gelencsér Ferenc Momentum-elnökkel és Lőcsei Lajos országgyűlési képviselővel az oldalán – arról beszélt, hogy Magyarország, és benne Eger is rossz kezekben van. – A helyi hatalmasok már 15 éve a megkérdezésünk nélkül, a fejünk felett döntenek az egri beruházásokról, a pénzünk elköltéséről, a városunk legfontosabb ügyeiről. Ilyen volt többek közt az egri elkerülő út is, és ilyen volt a két súlyosan elhibázott, botrányos parkolóház-beruházás is – fogalmazott videójában Jánosi Zoltán, vette észre a Magyar Hang.

– Mi a Momentumban ország- és Európa szerte, az önkormányzatokban és az Európai Parlamentben egyaránt azon dolgozunk, hogy igazságos, emberközpontú és zöld Magyarországot építsünk – tette hozzá Gelencsér Ferenc.

Egerben Mirkóczki Ádám a polgármester, aki néhány hónappal ezelőtt a lap megkeresésére úgy fogalmazott, hogy „jelen állás szerint” újraindul a posztért. Mirkóczki Ádám a legutóbbi önkormányzati választáson az Egységben a Városért Egyesület színebein tudott győzni (47 százalékkal utasította maga mögé a 43 százalékot szerző fideszes Habis Lászlót), és többséget szereztek a helyi közgyűlésben is. Ugyanakkor ezután azóta rengeteg vita terhelte, aminek a vége az lett, hogy a városvezető ki is lépett onnan, így jelenleg a közgyűlésben sincs többesége. Ennek ellenére – ahogy fogalmazott – a város működik és mennek a programok.

Az utóbbi időszakban a polgármester és a Momentum között komoly vita bontakozott ki, mégpedig egy elkerülő út, pontosabban annak nyomvonala kapcsán. Volt egy helyi civil népszavazási kezdeményezés annak érdekében, hogy ez az út a város lakott részétől minél távolabb legyen. A Momentum beleállt a kérdésbe és elkezdtek aláírásokat gyűjteni, egyúttal a polgármestert bírálták, hogy ő nem foglal állást a kérdésben. Mirkóczki Ádám ugyanakkor azzal érvelt, hogy ő maga is szeretett volna népszavazást, ezt a közgyűlés elé is vitte, de ott a helyi momentumos képviselő éppen ez ellen szólalt fel. Végül márciusban Lázár János tett pontot az ügy végére, egy helyi lakossági fórumon ugyanis bejelentette, hogy az egriek akaratát figyelembe véve elállnak az elkerülő út belső nyomvonalától és a külső nyomvonal tervezésével folyik tovább a megkezdett munka.

Emlékezetes Mirkóczki Ádám még 2021 márciusában a Magyar Hangnak adott interjúja , ahol bejelentette, hogy nem tekinti magát az ellenzék részének. – Eger polgármesterének tekintem magam. Nem pártokra és nem ideológiákra tettem esküt városvezetőként, hanem Eger fejlődésére – mondta akkor.

Kapcsolódó: