Anyaország :: 2023. július 6. 08:31 ::

Szállodaszövetség: 30-40 százalékkal kevesebb a vendég a Balatonnál

„Akinek nincs pénze, az egyáltalán nem nyaral a Balatonnál, akinek meg van, az külföld felé veszi az irányt. Jelentősen megnőtt a magyarok külföldre utazásának a hajlandósága, ez a további előfoglalási adatokon is látszik” – nyilatkozta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az Indexnek. A szövetség adatai szerint harminc, de akár negyven százalékkal is kevesebb vendég fordul meg a Balatonon a mostani szezonban, és ők is inkább hétvégén. Flesch szerint azért javulhat a helyzet.

A szövetség elnöke nem feltétlenül a magas árakkal indokolta a forgalom csökkenését, inkább szerinte akinek van pénze, inkább oda utazik, ahol nagyobb a valószínűsége a jó időnek.

– Az, hogy a Balaton drága, relatív. Ha mégis így szemléljük, akkor nem azért van, mert a nyerészkedés a cél, hanem mert olyan szinten megnőttek a költségek, hogy nem lehet olcsóbban kínálni a szolgáltatásokat – mondta Flesch.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint 2023. január–májusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 2 százalékkal több, összesen 12 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek viszont 7,3 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken.

(24)