Emberölés miatt 12 évre küldenék börtönbe Gyárfás Tamást

Új szakaszába lép a Fenyő-gyilkosság tárgyalása, miután másfél nap után ismertették a teljes vádbeszédet, így a védői perbeszéddel folytatódik az eljárás a Fővárosi Törvényszéken.

A vádbeszéd ismertetése után az ügyésznő kérte, hogy a Fővárosi Törvényszék mondja ki bűnösnek Gyárfás Tamást az elkövetéskor hatályos 1978-as törvény szerint, ami alapján bűnös az egykori vállalkozó, Fenyő János ellen felbujtás, előre kitervelten elkövetett emberölés bűncselekmény elkövetése miatt.

Portik Tamás esetében is az 1978-as törvény alapján kérik, hogy mondják ki bűnösnek felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember ellen elkövetett emberölés miatt. Az ő esetében perújítás van érvényben, és bár most a Fenyő-gyilkosságról van szó, idevették az Aranykéz utcai robbantást is, ahol Portik szintén felbujtó lehetett. Ennek türkében őt életfogytig tartó börtönre ítélné az ügyész, ahonnan legkorábban harminc év múlva szabadulhatna.

A vádbeszéd ismertetése során előkerültek azok a hangfeltévelek, amelyeket korábban Portik rögzített. Ezek szerint a két férfi 2003 és 2004 között egy éven belül öt találkozót is abszolvált, amelyeket Portik titokban dokumentált.

Az ügyésznő szerint Portik több alkalommal is jelezte a beszélgetések alatt, hogy mekkora szívességet tett, pedig nem is ismerte „az embert”, aki még mindig élne, ha nem szabadítják rá.

Az ügyész azt is világossá tette, hogy a hanganyagok egyértelműen bizonyítják, hogy Gyárfásnak és Portiknak közös titka van, továbbá egyértelműen olyan utalások vannak a beszélgetésekben, amelyek világosan cáfolják Gyárfás azon állítását is, hogy ő Portikkal csak pár alkalommal találkozott volna korábban.

Zárszavában az ügyész elmondta azt is, hogy Gyárfás Tamásnak volt indítéka és komoly szándéka is Fenyő János megöletésére, ezért a Magyar Úszó Szövetség egykori elnöke ellen a 12 évet meghaladó büntetés kiszabására tett indítványt úgy, hogy Gyárfást legkorábban büntetése négyötödének letöltése után helyezhessék szabadlábra.

