Intenzív továbbképzést tartanak a mentésirányítóknak a Gálvölgyi-ügy miatt

A Blikk úgy értesült, hogy véget ért az Országos Mentőszolgálat vizsgálata Gálvölgyi János ügyében: az információk szerint a hibázó mentős diszpécsert elmarasztalták.

Mint ismert, a színészt légzési nehézségekkel, súlyos állapotban szállították kórházba május 10-én, végül a lányai vitték be. A színészt intenzív osztályra helyezték, lélegeztetőgépre is került, bakteriális szív- és tüdőelégtelensége volt. Azóta már jobban van, a színpadra is visszatért.

A Fővárosi Főügyészség július 11-én azt nyilatkozta, hogy a Budapest V. és XIII. Kerületi Ügyészség – törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva – hivatalból felülvizsgálta a korábbi megszüntető határozatot. Ennek eredményeként megállapította, hogy az ügyben további nyomozási cselekmény elvégzése indokolt.

A Blikk idézte a Naphíre.hu-t is, melynek megkeresésére az OMSZ levélben adott választ arra, hogy milyen eredménnyel zárult a belső vizsgálat. Kiderült, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a mentésirányító csoport dolgozói számára kétnapos, intenzív továbbképzést tartanak.

(Mandiner)