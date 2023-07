Anyaország :: 2023. július 18. 08:07 ::

Olyan meleg volt a Honvédkórházban, hogy a hozzátartozók vittek be ventilátort

Több mint egy hétig nem működött a klíma a Honvédkórházban. A történtek miatt műtétek maradtak el, a kórtermekben pedig annyira meleg volt, hogy a hozzátartozók vittek be ventilátort. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint már minden rendben, írja az Index.

Nem üzemelnek a műtők a Honvédkórház II-es telephelyén, mert tönkrement a klímaberendezés, a Honvédkórház telephelyén ápolt beteg lánya szerint már lassan egy hete nem működik a klíma az intenzív osztályon.

A nő az RTL-nek arról is beszélt, a kórteremben annyira meleg volt, hogy végül ő vitt be egy ventilátort. Egy ápoló figyelmeztette arra, hogy a többi beteg hozzátartozója is így járt. Nem csak az intenzíven vannak problémák a hűtéssel. A kórház Podmaniczky utcai telephelyén a műtők sem üzemeltek múlt héten.

A klímajavítást mára ígérték, az Országos Kórházi Főigazgatóság azt állítja, hogy a hibás berendezéseket reggelre megjavították.

Régi probléma újult ki

2019-ben is beütött a klímakatasztrófa a kórházakban. A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Kórházában több műtőben is elromlott a légkondicionáló, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban is hasonló történt. Ezen túl a pécsi gyermekklinikán is klímagondok léptek fel. A probléma miatt több mint egy tucat műtét csúszott.

Négy évvel ezelőtt a kórházak jobb híján mobil klímákat szereltek be, azonban azóta kiderült, azok még csak félmegoldásnak sem jók, mert a bennük lévő szennyeződések tovább növelik a fertőzésveszélyt a műtőkben.