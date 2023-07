Anyaország, Videók :: 2023. július 18. 09:31 ::

"Ausztria ist... egyenesen ott van!"

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett embercsempészés miatt vádat emelt egy nemzetközi embercsempész bűnszervezet magyar bűnözői körét koordináló nővel szemben. Az elkövető az általa irányított sofőrök segítségével közel száz határsértőt juttatott Ausztriába.

A vádirat szerint a magyar bűnözői kört szervező embercsempész nő 2021 nyarán csatlakozott egy szerbiai székhelyű bűnözői csoporthoz, amelynek célja a magyarországi és EU-beli tartózkodásra nem jogosult határsértők anyagi haszon fejében Nyugat-Európába történő juttatása volt. A több szintre tagozódó, szervezetten működő és egy szerb férfi által külföldről irányított csoportot a magyar nő először maga is sofőrként segítette. Mivel azonban a szerb irányító elégedett volt vele és megbízott benne, magasabb szintű feladatokkal bízta meg. A nő maga helyett további két sofőrt szervezett be, akiknek a munkáját ezután ő koordinálta, továbbá a szállításokhoz járműveket bérelt. Pénzt is adott a sofőröknek azért, hogy a járműbe felvett migránsoknak élelmet és ivóvizet biztosítsanak. Tevékenységük leplezése érdekében a vádlottak a szállított személyeket egymás között „sör” vagy „sörösrekesz” néven emlegették, továbbá végpontok közötti titkosítást lehetővé tevő applikációt használtak.

A magyar bűnözői kör 2021 augusztusa és októbere között közel száz határsértőt juttatott Ausztriába. Annak érdekében, hogy a sikeres szállításokat igazolni tudják szerb megbízójuk felé, és a szállítások anyagi ellentételezését megkapják, a nő és sofőr társai a célállomáson a telefonjukkal olyan videófelvételeket készítettek, amelyekből megállapítható volt, hogy hány illegális migránst szállítottak és bocsátottak el Ausztria irányába. A nő a szerb megbízó által neki juttatott összegekből az egyik sofőrnek három szállítás után euróban mintegy 3 millió forintot, a másik sofőrnek egy fuvar után 1,7 millió forintot fizetett.

Az ügyészség mindhármójukat bűnszervezetben, üzletszerűen, folytatólagosan – a nőt szervezőként és irányítóként – elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja, és ezért velük szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhatnak - közölték honlapjukon.