Anyaország :: 2023. július 26. 20:10 ::

Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este. Ezzel eldőlt, hogy a több mint 126 ezer jelentkező közül kik nyertek felvételt az egyetemekre.

A diákok 20 órától SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról, de nyomon követhetők az eredmények a Facebookon is.

Idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Budapest parkban szervezte meg a Pont ott partit, ahol számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várta az érdeklődőket.

Az országban számos helyszínen szerveztek eredményváró rendezvényt, a főváros mellett Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Salgótarjánban is tartanak Pont ott Partit.

(MTI)