2023. július 26. 22:06

HVIM: senki nem hazudozhat rólunk büntetlenül!

Ismételten karaktergyilkossággal próbálkoznak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellen. Válaszüzenetük egyértelmű: büntetlenül ezt nem lehet megúszni! Alább a közlemény.



Sajnálatos módon vannak olyan emberek, akik sikertelenségük, mellőzöttségük vagy éppen összeesküvéselmélet-gyártási mániájuk okán rágalmaznak, becsmérlő kijelentéseket terjesztenek rólunk, súlyos bűncselekmények elkövetésével hoznak minket összefüggésbe. Vannak olyanok is, akik szerint a 22 éve zajló sikertörténetünket az magyarázza, hogy ügynökök vagyunk, vagy éppen évi több százmillió forintból dolgozunk. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom lelkesedésből, hazaszeretetből és hitből épül napról napra. Sikerünk legékesebb bizonyítéka, hogy 2001 óta nem sikerült minket a balliberális oldalról jövő támadásokkal, vagy éppen titkosszolgálati módszerekkel meggyengíteni, ezért immáron (újra) karaktergyilkossági kísérletekkel próbálkoznak.

K. Tamás a videócsatornáján és a hozzá köthető egyéb felületeken immáron hónapok óta minden alap nélkül rágalmaz minket, terjeszt rólunk valótlanságokat. Indítékai még nem világosak számunkra, de reméljük, hogy a feljelentésünk nyomán és a polgári peres eljárás során erre is fény derül! A bíróságon az is ki fog derülni, hogyan gondolta az illető, hogy mi egy „jezsuita terrorszervezet”, „buzirejtegető mozgalom”, vagy éppen „gyermekmegrontó táborokat” szervező ügynökszervezet vagyunk (csak hogy néhány elvetemült kijelentését idézzük). Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a hallgatósága minden blődséget elhisz neki, nem néz utána az illető állításai valóságtartalmának, így sikerrel tudott egy szűk, de annál hiszékenyebb közönséget ellenünk hangolni, ami nemcsak a nemzeti oldal ellen irányuló megosztási kísérlet, hanem konkrét károkozás is velünk szemben. Abban sem leszünk partnerek, hogy a mi ismeretségünket kihasználva növelje a csatornájának nézettségét, illetve a csatornáját legitim vitafórumként tüntesse fel, miközben csak mocskolódással kikényszerített figyelemre vágyik.

Nem tűrjük, hogy minket zsidózzanak, pedofilozzanak, ügynöközzenek, más képtelen vádakkal illessenek! A 2008 óta működő ifjúságnevelő és gyermeknevelő táborainkat senki sem mocskolhatja be büntetlenül! A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nemzetmentő munkát folytat, tevékenységünk minden szegmense törvényes, teljesen nyilvános és transzparens. Arra szólítunk fel mindenkit, hogy rekessze ki azokat, akik évtizedek óta létező és bizonyított szervezeteket vagy éppen ikonikus személyeket rágalmaznak, becsmérelnek.

Fontos leszögeznünk, hogy a kritikával nincs semmi gond, és azzal sem, ha valaki nem ért egyet politikai nézeteinkkel vagy éppen bizonyos történelmi kérdéseket illető meglátásainkkal. Ezek véleményes témák, azonban minket hosszú időn keresztül bűnözőnek és gazembernek beállítani, az már büntetőjogi kategória. A durva, tervszerű provokációnak nem felülve minden ilyen lejáratási kísérletet jogi útra fogunk terelni a jövőben is!

Ezúton köszönjük a sok támogatónknak, szimpatizánsunknak, akik szolidaritásukról biztosítottak minket ezen konkrét ügyben is! Töretlenül megyünk előre!

Kelt:

Badacsonytördemic, 2023. július 26.

A HVIM vezetősége

(Szent Korona Rádió)