Egy évvel ezelőtt leszakadt egy ház tetőszerkezete a Jókai utcában, az épp ott sétáló balettművész, Tóth Nikolett súlyosan megsérült. A tavaly júniusi baleset idején Tóth egy másik balett-táncossal, akkori párjával, Babácsi Benjáminnal tartott a munkahelyére, mikor a sérülés történt. A Tények Plusznak beszélt minderről.

Mint mondja, a baleset pillanatára alig emlékszik. Csodával határos módon túlélte, de lebénult. 26 éves korában így vissza is kellett vonulnia.

Romlás felé indult az állapotom. Először csak az egyik kezem, most pedig már a másik is elkezdett gyengülni, romlani. Most ezekkel van a legnagyobb probléma meg feladat. Az orvosok nem igazán biztattak soha, mert egy nagyon súlyos gerincvelő-sérülésem van. Nagyon minimális esély van arra, hogy felálljak, de az van. És én ebben hiszek.