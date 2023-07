Anyaország :: 2023. július 30. 09:06 ::

GVH-elnök: öldöklő a napi árverseny, hála az árfigyelő spanyolviasznak

Július elsejei indulása óta több mint 650 ezer látogató kereste fel az online árfigyelő weboldalát - mondta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Rigó Csaba Balázs elmondta, a rendszer első napja "nagyon kecsegtető" volt, hiszen több mint 230 ezren kattintottak az oldalra, és az érdeklődés később sem csökkent; az indulás óta eltelt időszakban a látogatók 48 millió alkalommal töltöttek le adatokat és 264 ezer kulcsszavas keresést indítottak a portálon.

Emlékeztetett, a rendszerben lévő 62 alapvető élelmiszer darab- és egységárait naponta küldi az adatküldésre kötelezett hat kereskedelmi lánc mintegy 1200 boltja, a felület segítségével a vásárlók eldönthetik, hogy melyik a számukra legkedvezőbb árban lévő, ugyanolyan minőségű termék, és ezt melyik boltban vásárolják meg.

Egy jó értelemben vett "öldöklő" napi árversenyt indított a kereskedők között az árfigyelő rendszer, amelynek bevezetése óta két százalékponttal csökkent az élelmiszer-infláció a Gazdaságfejlesztési Minisztérium számításai szerint - hangsúlyozta Rigó Csaba Balázs.

A GVH elnöke kitért arra: januártól kétszámjegyű az a forgalom- és keresletcsökkenés, amelyet az infláció miatt elszenved a kiskereskedelem, ezért az ágazat érdeke is az, hogy az ingyenes online árfigyelővel lejjebb szorítsák az élelmiszerárakat és mérsékeljék a pénzromlás mértékét. A szakember rámutatott, az ugyan nem realitás, hogy visszatérjenek például a 2021. októberi fogyasztói árak (érdekes, hogy a háborús, illetve szankciós infláció kezdetét ő is hónapokkal az ukrajnai háború elé teszi... - a szerk.), de az élelmiszerárak kisebb csökkentésével és az év végére várt egyszámjegyű inflációval helyreállhat a reálbér-növekedés és vélhetően a kereslet is.

Műsorvezetői kérdésre Rigó Csaba Balázs azt mondta, van értelme a rendszer fejlesztésének és bővítésének, az árversenyt látva érdemes elgondolkodni azon, mely termékkategóriákat lehetne a figyelt termékkörbe bevenni, ilyenek lehetnek például a háztartási cikkek.

Újabb kereskedelmi egységek csatlakozásával még nagyobb árverseny várható, és nagyobb látogatottság lesz elérhető - tette hozzá.

A versenyhivatal elnöke hangsúlyozta, a hat kereskedelmi lánc versenye befolyásolja a rendszert a piaci verseny miatt folyamatosan figyelő kisebb kereskedőket, vagyis szinte az egész szektort, ez pedig közvetve az árak csökkenésére és az inflációra is kedvező hatással van.

Ez az árverseny a fogyasztóknak biztosan jó, a GVH-nak pedig az a szerepe, hogy a jogszabály által biztosított eszközeivel és egyéb, önként vállalt feladataival a versenyt szorgalmazza és pártolja - mondta az elnök.

Azzal kapcsolatban, hogy augusztustól hidegélelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya, Rigó Csaba Balázs úgy vélekedett, ez az intézkedés további lendületet adhat az infláció letöréséhez.

Ezt már várták a magyar emberek, hiszen erre korábban, a koronavírus-járvány alatt és az Erzsébet-utalványok esetében is volt példa - fejtette ki, hozzátéve, az intézkedés segíthet a kereslet visszaállításában, ugyanakkor a munkaadóknak is nagyon kedvező, hiszen kedvezőbb járulékfizetési feltételekkel segíthetik dolgozóikat.

(MTI)