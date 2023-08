Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. augusztus 6. 21:01 ::

Hát persze hogy nincs c.....bűnözés: a börtönből szabadulva ismét megverték és kirabolták idős áldozatukat a szakácsi "fiatalok"

Megvert és kirabolt egy idős beteg férfit három "fiatal" a Borsod vármegyei Szakácsiban. Mivel a bejárati ajtó zárva volt, az ablakon törtek be és ott is vitték ki a tévét és a centrifugát, eközben a nehezen mozgó nyugdíjast lökdösték és többször is megütötték.

Az áldozat a Tényeknek később azt mondta, hogy

nem először bántották és rabolták ki őt a fosztogatók, ami miatt csak nemrég szabadultak a börtönből.

(A címlapon szereplő retkeket csupán illusztrációként használtuk, de természetesen cigánybűnözőkről van szó, korábbi cikkünk ide kattintva olvasható.)

