Anyaország :: 2023. augusztus 8. 15:17 ::

A Generalinál bejelentett hétvégi viharkárok összege eléri a 2 milliárd forintot

A Generali Biztosítóhoz a múltheti, főként a hétvégi viharok nyomán már csaknem 7000 kárbejelentés érkezett, a károk értéke megközelítőleg 2 milliárd forint.

A társaság keddi, MTI-nek küldött közleménye szerint a villámlás, felhőszakadás, jégeső, illetve beázások okozta károk - nem egy helyen pincéket, utakat árasztott el a víz, és a fakidőlések száma is jelentős volt.

Az elmúlt napok heves esőzései miatt az áradások következtében további károk várhatók.

A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a villámcsapások másodlagos hatása ellen is fontos a védekezés. A villámcsapás elsődlegesen közvetlenül okozhatja az épület megrongálódását, másodlagosan pedig túlfeszültséget okozhat az elektronikai készülékekben, ami meghibásodáshoz vezethet. Ez akkor is bekövetkezhet, ha a lakóépülettől néhány méterre csap be a villám, ezért a biztosító - különösen a nyaralás előtt - az elektronikai eszközök áramtalanítást javasolja.

Az elmúlt napok heves esőzései miatt az áradások is egyre komolyabb problémát okoznak. Hétfő reggel a Dráván Őrtilosnál megdőlt a valaha volt legmagasabb vízállás, rekord született. Az áradások miatt a biztosító további kárbejelentésekre számít.

Hétfőn a Groupama, az Allianz és az Alfa Biztosító is azt közölte az MTI-vel, hogy az elmúlt hetek extrém időjárása miatt milliárdos nagyságrendű kárra számítanak. Az első augusztusi hétvége viharai után, hétfő délig közel 2500 bejelentés érkezett a Groupama Biztosítóhoz; ahol az idei nyári viharokkal kapcsolatos kárbejelentések várhatóan meghaladják majd a 16 ezret, kárértékük pedig a kétmilliárd forintot.

Az Allianzhoz hétfőn délutánig több mint 2200 kárbejelentés érkezett a hétvégi viharos időjáráshoz kapcsolódóan, többnyire vihar és villámcsapás másodlagos hatása miatt, a károk értéke előzetes becslés szerint közel 250 millió forint.

Az Alfa Biztosító vasárnap délután azt közölte, hogy csaknem kétezer kárbejelentés érkezett augusztus első napjaiban a társasághoz, a július utolsó három hetét végigkísérő viharok, kisebb-nagyobb jégverések összesen 7 ezer kárbejelentést eredményeztek. A várható összes kár július 10. és augusztus 5. között elérheti a 730 millió forintot.