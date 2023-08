Anyaország :: 2023. augusztus 11. 17:01 ::

Mentőt hívtak a szegény betörőhöz - másnap ott folytatta, ahol abbahagyta

Néhány óra leforgása alatt oldódott meg egy szekszárdi betörés ügye, melynek során sok vért vesztett az elkövető. Tamási járőrök szúrták ki "Sz." Márkot (28), akihez mentőt hívtak. A férfi nem bírt magával, és másnap megint betörte a tolnai megyeszékhely egy másik üzletének üvegtábláját.

Június utolsó szombat reggelén betörést jelentett két zsaru, akik mozgóőri szolgálatot láttak el Szekszárd belvárosában. Embernyi lyuk tátongott az egyik Széchenyi utcai ruhaüzlet bejárati ajtajának felső üvegtábláján, és a közelben is jól kivehető vérfoltok nemcsak arról árulkodtak, hogy oda valaki behatolt, hanem az is egyértelműnek tűnt, hogy az elkövető megsérült, miközben be- és kimászott.

– Míg a járőrök átfésülték a környéket, a szemlebizottság megkezdte a nyomrögzítést. Felvették a kapcsolatot a tevékenységirányítással is, hogy megtudják, valamelyik környékbeli ügyeleten részesült-e sürgősségi ellátásban vérző ember – vázolta az alaphelyzetet Tóth Csaba hadnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztály gazdaságvédelmi alosztályának fővizsgálója. Hozzátette, a bolt legfeljebb 30 ezer forint váltópénzt rejtő kasszafiókja egy környékbeli hulladéktárolóból került elő.

– A véres, mezítlábas nyomokat egy közeli, jól bekamerázott ékszerüzlet előtt is látták, és a két járőr, aki megnézte a felvételeket, ezeken fel is ismerte Sz. Márkot, korábban már intézkedtek vele szemben. Miután ezt jelentették, az ügyben eljáró nyomozók közölték a tevékenységirányítással az elkövető nevét.

Röviddel dél után felpörögtek az események.

– A Tamási Rendőrkapitányság két járőre kiszúrta Sz. Márkot, amint véres kézzel és lábbal ücsörgött a város kormányhivatala előtti tér egyik padján – folytatta a fővizsgáló. – Igazoltatták, és kérdezték, hogyan szerezte a sérüléseit. Az egyik kisujja vérzett, ami nem tűnt súlyosnak, a vádliján viszont hosszú és mélynek tűnő seb éktelenkedett. Azt mondta, egy kutya harapta meg Kaposváron, méghozzá pár nappal korábban, ami gyanús lett a kollégáknak. Frissnek tűnt a sebesülés, és a férfi arra sem tudott elfogadható magyarázatot adni, miért nem igényelt orvosi ellátást. A járőrök mindezt jelentették a tevékenységirányítási központ Tamási felügyeletét ellátó ügyeletesének, aki rögtön arról tájékoztatta őket, hogy Sz. Márk egy aznap reggel észlelt szekszárdi betörés elkövetője lehet, ahol vérnyomokat is találtak. Az ügyeletes kolléga értesítette Hegedűs Bálint főhadnagyot, a Tamási Rendőrkapitányság nyomozó alosztály vezetőjét, akinek utasítására a két járőr elfogta a férfit, és mentőt hívtak hozzá, majd orvosi ellátását követően előállították. Össze kellett varrni a vádliján lévő sebet.

Kihallgatásán Sz. Márk már nem hozakodott elő a kutyaharapással, és elismerte a bűncselekményt. Elkövetésekor négy rendőrségi eljárás volt folyamatban vele szemben, mind vagyon elleni bűncselekmények miatt. Szabadlábon védekezhetett, de ez nem tartott soká.

– Másnap, június 25-én késő este valaki betörte egy szekszárdi dohánybolt ablakát, és miután a nyíláson bemászott, ellopta a kasszában levő váltópénzt. A járőrök ezúttal is rövid időn belül azonosították, és egy órán belül el is fogták Sz. Márkot, aki újabb kihallgatásán ezt a dologi káros lopást is elismerte – mondta Tóth Csaba, hozzáfűzve, hogy a férfi finomíthatott a technikáján, mert ezúttal nem szenvedett ellátást igénylő sérülést, amikor átkecmergett a betört üvegtáblán. – Így most egy büntetőeljárás keretében hat bűncselekmény miatt járunk el vele szemben: három szekszárdi, egy tamási és két kaposvári betöréses lopás miatt kell felelnie.

Sz. Márkot szabálysértési értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétséggel gyanúsítják. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

(Zsaru Magazin)