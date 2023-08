Anyaország :: 2023. augusztus 14. 17:08 ::

Akár százezer forintba is kerülhet egy családnak az iskolakezdés

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke ugyanakkor elmondta, a rászorulókat a segélyszervezetek is támogatják, és bíznak abban is, hogy idén is hamarabb kézhez kapják a családi pótlékot.

„A népszámlálás adatait várjuk, a Központi Statisztikai Hivatal körülbelül novemberre ígérte. Azt szokták mondani, hogy a családok 1 százaléka legalább nagycsaládos, és ebben nevelkedik a gyerekek 25 százaléka. Körülbelül szerintem 300 ezer nagycsaládos van” – mondta az InfoRádióban a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin.

Az augusztusi, szeptembert megelőző időszak minden családnak megterhelő – legyen az egygyermekes vagy akár többgyermekes család. Az egyesület elnöke szerint az iskolakezdés olyan pillanat, amire a szülőknek már korábban készülniük kell. Jelentős tétel akkor is, ha vannak idősebb testvérek, akiktől a kisebbek tudnak örökölni például tolltartót, tanszereket.

Kardosné Gyurkó Katalin megnézte, miként alakulnak az árak, és "kellemes csalódás" volt neki, hiszen a tapasztalata szerint valóban a tavalyi árakon kínálják az irodaszereket, pedig arra készült, hogy 30 százalékos áremelkedés lesz. Ugyanakkor még így is több mint 50 ezer forint az iskolakezdési csomag összeállítása két gyermeknek összesen.

Mindez persze a családtól függ, hiszen tényleg szükség lehet új iskolatáskára, és a gyermeknek legalább három pár cipőre az iskolakezdésnél – van egy benti cipője, egy tornacipője és egy iskolába járó cipője, és akkor még az ünneplőt nem vesszük hozzá –, akkor az már egy 100 ezres tételt jelent. Kardosné Gyurkó Katalin azt mondta, a nagycsaládosok a kormányzat részéről is számíthatnak segítségre, a gyermekek például ingyenesen kapják a tankönyvet, ami több mint 10 ezer forintos segítség.

Ezen kívül, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, ilyenkor kapnak rendkívüli támogatást is, és a családi pótlékot – amit augusztus végén előbb sokszor előbb szoktak folyósítani.

A munkáltatók maguk döntik el, miként támogatják a dolgozóikat, de amióta a cafeteria-rendszer van, az iskolakezdési támogatás már nagyon kevés munkáltatónál létezik. A civil és karitatív szervezetek ilyenkor mindig jobban odafigyelnek a családokra. A Nagycsaládosok Országos Egyesületé az Auchannal közösen közös tanszergyűjtő akciót kezdeményez, ami idén már 6. éve szerveződik. Tavaly több mint 9000 gyermeknek, mintegy 2500 családnak tudták segíteni az iskolakezdést.